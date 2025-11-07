Конференцию о некрополях в Таганроге поддержали участники из 11 регионов РФ

В последние дни октября наш город принимал гостей IV Всероссийской научно-практической конференции «Изучение и сохранение исторических некрополей». В Литературном музее А.П. Чехова проходило её открытие и пленарное заседание.

География конференции

Елена Алексеенко — краевед, экскурсовод, независимый исследователь и смотритель Старого кладбища, стала несколько лет назад инициатором этих встреч.

«Поскольку я человек не из академической среды и по изначальному образованию не историк, а инженер-программист, переживала, что мероприятие такого организатора не примут всерьез в научном сообществе», — рассказала Елена.

Первая конференция с данной тематикой прошла в 2021 году — в рамках волонтёрского проекта «Возвращение исторической памяти», реализованного вместе с Всехсвятким храмом благодаря грантовой поддержке. Список докладчиков не был велик, однако, она вызвала немалый интерес.

На конференции этого года представлено уже 63 доклада, участвуют около 80 исследователей из 11 регионов РФ -Ростовской, Воронежской, Тульской, Новосибирской и Курганской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым и Донецкой народной республики, Москвы и Санкт-Петербурга. Также расширяют географию конференции доклады из Кыргызстана и исследователя, занимающегося изучением грузинских некрополей.

Эта конференция — великолепная площадка для поиска партнёров в изучении и сохранении некрополей, и прежде всего речь идет о нашей яркой достопримечательности — Старом кладбище Таганрога.

«В 2025 году мы представляем отдельные результаты совместной работы вместе с историками, реставраторами, проектными организациями и другими специалистами», — отметила Елена Алексеенко.

Казачья археология

Директор по науке и производству из специализированной археологической организации «ОКН-проект» (Ростов-на-Дону) Марк Деняев рассказал: на самой первой конференции он и его сотрудники участвовали в качестве докладчиков, а позже вошли в состав соорганизаторов мероприятия.

«Для нас это очень важно. Сейчас возрождается археология нового времени, так называемая казачья археология. Речь идет о временах существования войска Донского, начиная с самых ранних его периодов. Исследуются казачьи городки», — отметил Марк Деняев.

Самые известные — Черкасский, Монастырский Кагальницкий городки. Ведутся масштабные работы, в том числе и с точки зрения выявления казачьих некрополей XVII, XVIII веков и первой половины XIX века.

«Результаты этих работ прошлого и позапрошлого года представлены на конференции. Участвует очень много наших сотрудников. В основном это молодые специалисты, которые только начинают свои исследования, специализируясь именно на казачьей археологии», — добавил Марк Деняев.

Он подчеркнул, что сегодня конференция вышла на общероссийский уровень и привлекла участников из-за рубежа. И впереди — перспектива развивать её дальше, привлекая все новые регионы, представителей ближнего зарубежья, бывших стран СНГ.

Подготовка профессионалов

Возможностью расширения научно-исследовательской проблематики для преподавателей и студентов факультета истории и филологии назвала конференцию Валентина Агеева, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова. Также, по ее мнению, данный научный форум поможет привлечь ресурсы профессорско-преподавательского состава регионов России к важным проблемам сохранения историко-культурного наследия.

«Мы гордимся нашим Старым кладбищем, — отметила Валентина Агеева, — это важный исторический источник, который позволяет изучать историю через личности, изучать культуру. Также здесь исследуется архитектурная направленность той или иной эпохи. В целом, это междисциплинарная конференция. И участие очень актуально для факультета, для подготовки профессионалов, потому что мы готовим как учителей истории и обществознания, так и специалистов истории в музейном деле. А некрополь, — это ещё и музей под открытым небом, — добавила она».

Многослойность исследований

Валентина Агеева отметила: здесь решаются многослойные задачи — занятия наукой, сохранение исторической памяти. А с другой стороны, можно углубленно заниматься подготовкой профессионалов в плане исторического и музейного образования. Конференция объединила историков, архивистов, музейных сотрудников, археологов, антропологов, искусствоведов, архитекторов, реставраторов.

Первым на конференции прозвучал доклад кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Егора Китова, который рассказал об антропологических особенностях населения Тулы во второй половине XVIII века, опираясь на исследования материалов раскопок 2017-2018 годов.

Греческие эпитафии таганрогских некрополей и литературные эпитафии в русских некрополях, особенности захоронения немецко-фашистских оккупантов на территории гимнастического сквера, погребальные памятники эпохи Золотой Орды на Миусском полуострове, надгробья в советской повседневности и литературе и многие другие увлекательные темы стали основой докладов таганрогских исследователей.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора