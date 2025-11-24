Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Передовая инженерная школа ЮФУ расширяют горизонты сотрудничества

В рамках визита генерального конструктора системы РЭБ, заместителя генерального директора АО «КРЭТ» по научной работе Юрия Маевского и генерального директора АО «ТНИИС» Игоря Марченко были обсуждены успешные практики и новые векторы развития АО «КРЭТ» и ПИШ ЮФУ.

Представители ведущего отраслевого концерна страны и ключевого предприятия Таганрога посетили обновлённую инфраструктуру Передовой инженерной школы Южного федерального университета, пообщались с молодыми учеными и обсудили горизонты сотрудничества с учетом сформировавшегося опыта.

Делегации в составе генерального конструктора системы РЭБ, заместителя генерального директора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» по научной работе Юрия Маевского, генерального директора АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» Игоря Марченко и руководителя аппарата генерального директора АО «ТНИИС» Ольги Астапенко директором ПИШ ЮФУ Александром Федотовым были продемонстрированы разработки ключевых дивизионов Передовой инженерной школы, уникальная для вузов России безэховая камера и «Умная фабрика». Также Александр Александрович рассказал о проектах, направлениях развития и достижениях Центра инженерных разработок и лаборатории «Проектирования бортовых систем».

«Мне не один раз предлагали посетить Передовую инженерную школу в Таганроге, и я увидел, какими проектами сегодня она интересна. Мы работаем на опережение. Мы обязаны прогнозировать развитие систем «с той стороны», строить на этом всю свою работу, должны знать, каким противник может оказаться в 2030-м. Эти передовые проекты есть в школе, но важно сегодня встраивать свои разработки в продуктовую логику и в технологические линии концерна. Это позволит сократить разрыв между реальным производством и наукой», – поделился мнением Юрий Маевский, генеральный конструктор системы РЭБ, заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по научной работе.

Ещё один центр дивизиона «Приборы, комплексы и системы» ПИШ ЮФУ, который посетила делегация, оборудован лазерной 355 нм установкой, позволяющей формировать топологию на ламинированных диэлектриках, не применяя химическое травление, и вакуумным прессом с возможностью нагрева до 400 градусов. Оснащение центра позволяет производить монтаж разрабатываемых электронных изделий и СВЧ устройств с высокой степенью интеграции на уровне модуля с последующей герметизацией.

«В центре находится оборудование, на котором реализуется производственная цепочка монтажа кристаллов. Пайка установленного кристалла осуществляется в вакуумной печи, позволяющей реализовывать процесс при пониженном давлении в контролируемой среде сухого азота или азота с парами муравьиной кислоты. Это уменьшает количество возможных дефектов пайки, связанных с возникновением полостей, недостаточным растеканием припоя или окислением в процессе нагрева. Технологическое оборудование является уникальным для России и позволяет работать на опережение при создании перспективных разработок в области антенн и связи», – рассказал директор, главный научный сотрудник Центра инженерных разработок «Микроволновые технологии электродинамических структур» ПИШ ЮФУ Юрий Юханов.

АО «КРЭТ» входит в состав Госкорпорации «Ростех» и является ключевым стратегическим партнером ПИШ ЮФУ, начиная с момента создания школы. Сотрудничество ПИШ ЮФУ с предприятиями Концерна «Радиоэлектронные технологии» (АО «ТНИИС», АО «КНИРТИ», АО «ВНИИ «Градиент» и др.) имеет тесную связь.

Наиболее плотное взаимодействие в различных сферах сегодня выстроено с Таганрогским научно-исследовательским институтом связи. В коллаборации с АО «ТНИИС» Передовая инженерная школа ЮФУ реализует подготовку полного цикла по отраслевой программе «Код Ростеха», программу отраслевой аспирантуры, федеральный проект «Инженерные классы». Студенты ПИШ регулярно проходят внеучебные стажировки на предприятии.

Визит позволил обсудить сложившиеся успешные практики и новые векторы развития отрасли и взаимодействия между предприятиями КРЭТ и Передовой инженерной школой ЮФУ.

