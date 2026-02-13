Коммунальные бригады в Таганроге работают на десятках улиц после ледяного дождя

13 февраля коммунальные службы Таганрога продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя. Работы ведутся на тротуарах и остановках общественного транспорта.
В связи с образованием наледи в течение дня проводится отсыпка противогололедными материалами остановок и тротуаров во всех территориальных управлениях Таганрога — Западном, Приморском, Промышленном, Северном, Центральном.
Бригады рабочих сосредоточились на наиболее проблемных участках. Противогололедной смесью отсыпаны тротуары по следующим адресам:
- ул. Пархоменко (от ул. Сергея Шило до Мариупольского шоссе и от ул. Чехова до ул. Чучева)
- ул. Сергея Шило (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)
- ул. Чучева (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)
- ул. Свободы — обе стороны
- 10-й Переулок (от ул. Свободы до ул. Водопроводной) — обе стороны
- пер. Трудовых Резервов (от ул. Свободы до ул. Спортивной) — одна сторона
- ул. Москатова (от ул. Морозова и от ул. Нестора Кукольника до Привокзальной площади)
- Привокзальная площадь
- ул. Дзержинского (от ул. Москатова)
- ул. Ленина (от пер. Кавалерийского до дома № 175 и от ДК «Фестивальный» до пер. Каркасного)
- ул. П. Тольятти — у поликлиник и детского сада
- Бакинский мост
- пер. 16-й Новый
- Марцевский треугольник
- ул. Лизы Чайкиной
- пер. 10-й Новый
- ул. Петровская
- пер. Красный
- пер. Комсомольский
- пер. Гоголевский
- пер. Мечниковский
- пер. Итальянский
- пер. Тургеневский
- пер. Лермонтовский
- ул. Фрунзе (от пер. Гоголевского до пер. Украинского)
- ул. Ломакина (от пер. Комсомольского до пер. Гоголевского) – одна сторона.
Утром, в первую очередь, были обработаны спуски и подъемы. Работы по обработке противогололедными материалами продолжаются.
«Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, а также управляющим компаниям и ТСЖ — оперативнее включиться в эту работу и обработать прилегающую территорию к офисам, торговым объектам и МКД. Прошу жителей быть внимательными и сообщать о неубранных участках в диспетчерскую службу», — призывала днем 13 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова.
Все адреса, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу, взяты в работу, также отрабатываются комментарии жителей в социальных сетях.
Телефон аварийно‑диспетчерской службы МКУ «Благоустройство», принимающей обращения по вопросам расчистки дорог и тротуаров: 8 (8634) 43‑14‑06.
Фото: МКУ Благоустройство»