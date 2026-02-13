Коммунальные бригады в Таганроге работают на десятках улиц после ледяного дождя

13 февраля коммунальные службы Таганрога продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя. Работы ведутся на тротуарах и остановках общественного транспорта.

В связи с образованием наледи в течение дня проводится отсыпка противогололедными материалами остановок и тротуаров во всех территориальных управлениях Таганрога — Западном, Приморском, Промышленном, Северном, Центральном.

Бригады рабочих сосредоточились на наиболее проблемных участках. Противогололедной смесью отсыпаны тротуары по следующим адресам:

ул. Пархоменко (от ул. Сергея Шило до Мариупольского шоссе и от ул. Чехова до ул. Чучева)

ул. Сергея Шило (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)

ул. Чучева (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)

ул. Свободы — обе стороны

10-й Переулок (от ул. Свободы до ул. Водопроводной) — обе стороны

пер. Трудовых Резервов (от ул. Свободы до ул. Спортивной) — одна сторона

ул. Москатова (от ул. Морозова и от ул. Нестора Кукольника до Привокзальной площади)

Привокзальная площадь

ул. Дзержинского (от ул. Москатова)

ул. Ленина (от пер. Кавалерийского до дома № 175 и от ДК «Фестивальный» до пер. Каркасного)

ул. П. Тольятти — у поликлиник и детского сада

Бакинский мост

пер. 16-й Новый

Марцевский треугольник

ул. Лизы Чайкиной

пер. 10-й Новый

ул. Петровская

пер. Красный

пер. Комсомольский

пер. Гоголевский

пер. Мечниковский

пер. Итальянский

пер. Тургеневский

пер. Лермонтовский

ул. Фрунзе (от пер. Гоголевского до пер. Украинского)

ул. Ломакина (от пер. Комсомольского до пер. Гоголевского) – одна сторона.

Утром, в первую очередь, были обработаны спуски и подъемы. Работы по обработке противогололедными материалами продолжаются.

«Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, а также управляющим компаниям и ТСЖ — оперативнее включиться в эту работу и обработать прилегающую территорию к офисам, торговым объектам и МКД. Прошу жителей быть внимательными и сообщать о неубранных участках в диспетчерскую службу», — призывала днем 13 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова.

Все адреса, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу, взяты в работу, также отрабатываются комментарии жителей в социальных сетях.

Телефон аварийно‑диспетчерской службы МКУ «Благоустройство», принимающей обращения по вопросам расчистки дорог и тротуаров: 8 (8634) 43‑14‑06.

Фото: МКУ Благоустройство»