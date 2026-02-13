Главная » Город

Коммунальные бригады в Таганроге работают на десятках улиц после ледяного дождя

13 февраля коммунальные службы Таганрога продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя. Работы ведутся на тротуарах и остановках общественного транспорта.

В связи с образованием наледи в течение дня проводится отсыпка противогололедными материалами остановок и тротуаров во всех территориальных управлениях Таганрога — Западном, Приморском, Промышленном, Северном, Центральном.

Бригады рабочих сосредоточились на наиболее проблемных участках. Противогололедной смесью отсыпаны тротуары по следующим адресам:

  • ул. Пархоменко (от ул. Сергея Шило до Мариупольского шоссе и от ул. Чехова до ул. Чучева)
  • ул. Сергея Шило (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)
  • ул. Чучева (от ул. Сызранова до ул. Пархоменко)
  • ул. Свободы — обе стороны
  • 10-й Переулок (от ул. Свободы до ул. Водопроводной) — обе стороны
  • пер. Трудовых Резервов (от ул. Свободы до ул. Спортивной) — одна сторона
  • ул. Москатова (от ул. Морозова и от ул. Нестора Кукольника до Привокзальной площади)
  • Привокзальная площадь
  • ул. Дзержинского (от ул. Москатова)
  • ул. Ленина (от пер. Кавалерийского до дома № 175 и от ДК «Фестивальный» до пер. Каркасного)
  • ул. П. Тольятти — у поликлиник и детского сада
  • Бакинский мост
  • пер. 16-й Новый
  • Марцевский треугольник
  • ул. Лизы Чайкиной
  • пер. 10-й Новый
  • ул. Петровская
  • пер. Красный
  • пер. Комсомольский
  • пер. Гоголевский
  • пер. Мечниковский
  • пер. Итальянский
  • пер. Тургеневский
  • пер. Лермонтовский
  • ул. Фрунзе (от пер. Гоголевского до пер. Украинского)
  • ул. Ломакина (от пер. Комсомольского до пер. Гоголевского) – одна сторона.

Утром, в первую очередь, были обработаны спуски и подъемы. Работы по обработке противогололедными материалами продолжаются.

«Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, а также управляющим компаниям и ТСЖ — оперативнее включиться в эту работу и обработать прилегающую территорию к офисам, торговым объектам и МКД. Прошу жителей быть внимательными и сообщать о неубранных участках в диспетчерскую службу», — призывала днем 13 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова.

Все адреса, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу, взяты в работу, также отрабатываются комментарии жителей в социальных сетях.

Телефон аварийно‑диспетчерской службы МКУ «Благоустройство», принимающей обращения по вопросам расчистки дорог и тротуаров: 8 (8634) 43‑14‑06.

Фото: МКУ Благоустройство»

