Коллекция чеховских открыток таганроженки Анны Медведевой выставлена в ейской библиотеке

На открытии выставки выступил руководитель таганрогского музея «Дом П.Е. Чехова».

В Ейске открылась выставка «Шуточка. Антоша Ч.», посвященная образу Антона Чехова в искусстве. Экспозиция, разместившаяся в Центральной городской библиотеке имени Е.А. Котенко, демонстрирует коллекцию открыток таганрогского коллекционера Анны Медведевой.

На открытии выступил исполняющий обязанности заведующего музеем «Дом П.Е. Чехова» Дмитрий Артемьев. В своем приветственном слове он рассказал о чеховских музеях в составе Таганрогского музея-заповедника.

«Выставка открыток станет еще одним из звеньев культурной цепочки, связывающей города на побережье Азовского моря», — выразил надежду Артемьев. Коллекция иллюстрирует, как образ классика — интеллигентного врача и писателя с тонким юмором — интерпретировался художниками, дизайнерами и иллюстраторами с середины XX до первой четверти XXI века.

Выставка организована в рамках проектов «Маша и Медведева» и «Жемчужина Меотиды» при поддержке АНО «Арт-Аллея» из Ейска и ТО «Славянский уклад» из Таганрога. В Ейске экспозиция будет работать до 19 апреля, после чего отправится в Таганрог и другие города региона.

Источник и фото: ТГЛИАМЗ