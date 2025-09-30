Кирилл Бурдейный: «Если искренне стремишься к цели – невозможное становится возможным»

Продолжаем серию публикаций о линейных руководителях Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) – профессионалах, задающих высокую планку и служащих примером для коллег. Сегодня представляем Кирилла Бурдейного – начальника заготовительно-механического участка цеха корпусного оборудования (ЦКО). Это энергичный, целеустремлённый и компетентный специалист.

Кирилл Бурдейный родом из Краснодарского края. В Таганрог приехал получать высшее образование, выбрав для себя сферу информационных технологий. Окончив вуз, прошёл срочную службу в армии. А вернувшись в Таганрог, встретил свою вторую половинку, решил создать семью и связать свою дальнейшую жизнь с уютным приморским городом. Встал вопрос о трудоустройстве. Желание работать на производстве стало определяющим фактором – Кирилл начал мониторить городские вакансии, нацеливаясь на стабильную и перспективную работу.

«Пересмотрел в интернете «гигабайты» информации о разных городских предприятиях, но именно «Красный котельщик» привлёк моё внимание, – вспоминает Кирилл. – Впечатлило всё: история, масштабы производства, сильная команда, серьёзная продукция и хорошие перспективы. В итоге остановился на вакансии мастера, успешно прошёл собеседование и обучение и в 2017 году присоединился к коллективу трубоблочного цеха».

Кирилл с особой теплотой отзывается о своем наставнике – старшем мастере Наталье Корнеевой, чьи советы по сей день принимает с благодарностью. Именно она помогла освоиться в профессии, дала базовые знания, особенно в такой важной сфере, как работа с людьми. Кирилл быстро влился в производственный коллектив.

«Те знания и подходы, которыми со мной тогда поделилась Наталья Дмитриевна, я активно использую в работе, – рассказывает нынешний начальник участка. – Прежде всего, это уважение и внимание к людям. Стараюсь находить подход к каждому: понять, чем «дышит» сотрудник, в чём его сильные и слабые стороны, что его радует и что может волновать».

Через год у Кирилла Бурдейного появилась возможность получить новый профессиональный опыт и взглянуть на производство под другим углом. Для этого было необходимо перейти на должность менеджера в центр развития бизнес-системы. В его обязанности входило внедрение инструментов бизнес-системы в цехах. Среди них – «Портал решения проблем», «Фабрика идей» и ряд других инициатив. Он анализировал сложности, возникающие в процессах, изучал механизмы для их устранения, налаживал рабочие контакты.

Работа в центре развития бизнес-системы дала ценный опыт, который упростил решение производственных задач. Кирилл всегда хотел вернуться на производство – на должность мастера, и у него появился такой шанс. Он продолжил совершенствоваться в профессии, расти по карьерной лестнице. Стал старшим мастером, а затем и начальником участка.

«Я трезво оценивал свои силы и понимал, что на новой должности уровень ответственности будет гораздо выше, – подчеркивает Кирилл. – Но был уверен, что обязательно справлюсь, ведь нужные компетенции у меня уже имелись, хоть цех и был другим. Я максимально включился в процесс. Чтобы побыстрее разобраться в специфике новой для меня продукции, старался выходить за рамки своего функционала».

В этом году у Кирилла Бурдейного – юбилей: исполняется пять лет с момента его назначения начальником заготовительно-механического участка ЦКО. Сегодня здесь трудятся более 60 человек – как рабочие с большим стажем, так и молодые специалисты. Можно сказать, что на участке «замыкается» весь производственный цикл: от раскроя металла до выпуска готовых изделий. Продукция – штучная, сложная, зачастую уникальная. Это подогреватели высокого давления, сосуды маслонапорных установок, деаэраторы, а также барабаны низкого и среднего давления. Продукция поставляется как на тепловые, так и на атомные электростанции.

«Мы замечаем, что у опытных сотрудников и молодых специалистов несколько иной взгляд на профессию, и это вполне естественно, особенно с учётом развития технологий, – уверен Кирилл Бурдейный. – Для эффективной работы участка важно наладить между поколениями взаимопонимание и конструктивное сотрудничество. Именно они и лежат в основе преемственности. Нам удалось этого добиться – на участке успешно работает система наставничества».

Начальник участка с гордостью отмечает, что молодые кадры все охотнее приходят на завод – после вузов, ссузов, армии. Часто приводят с собой друзей. Остаются на предприятии: продолжают обучение, получают смежные профессии, повышают квалификацию и со временем сами становятся руководителями.

«Ребята чувствуют, что попали в правильное место – сюда хочется приходить, здесь интересно работать и есть возможность развиваться, – говорит Кирилл».

Что делает работу на ТКЗ особенно ценной для самого начальника участка? В первую очередь – постоянная мозговая активность и коммуникация. Ему важно не просто управлять процессами, а вдохновлять коллег на результат и добиваться его, используя их сильные стороны и мотивацию.

Отдельным плюсом он считает социальную поддержку и развитую корпоративную культуру. В рамках заводских мероприятий сотрудники могут проводить время вместе вне стен завода, объединяться, раскрывать свой потенциал.

По мнению Кирилла, если ты действительно хочешь чего-то добиться – приложишь максимум усилий и обязательно найдёшь способ. Именно это убеждение помогает ему справляться с трудностями, не сбиваться с пути и всегда двигаться дальше, независимо от обстоятельств.

«Кирилл Бурдейный – руководитель, который не просто досконально знает своё дело, но и умеет выстраивать доверительные отношения в коллективе. Он понимает, как устроены производственные процессы, при этом всегда открыт к диалогу с людьми. Благодаря такому подходу участок стабильно показывает хорошие результаты. Он всегда в курсе последних тенденций – изучает новые технологии, следит за изменениями в отрасли и применяет эти знания в работе. Не раз, в мое отсутствие, Кирилл Андреевич брал на себя обязанности начальника цеха – справлялся уверенно и спокойно», – отмечает начальник ЦКО Роман Прошкин.

