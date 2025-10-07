Казаку из Таганрога вручил медаль митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий

Одним из направлений деятельности ГКО «Таганрогское» является сотрудничество с Донской митрополией в деле популяризации среди граждан города истории и традиций донского казачества.

Казаки ГКО «Таганрогское» активно участвуют в духовной и просветительской жизни донской епархии.

3 октября 2025 года в Тронном зале здания Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий вручил Патриаршие и Епархиальные награды клирикам и мирянам Ростовской-на-Дону епархии по случаю памятных дат в 2025 году. Среди удостоенных наград были и казаки.

Глава Донской митрополии вручил помощнику атамана ГКО «Таганрогское» по вопросам взаимодействия с Таганрогским благочинием Александру Юрченко медаль священномученика Николая Попова за труды в деле прославления праведного Иоанна Домовского.

Правление ГКО «Таганрогское» поздравляет Александра Юрченко с заслуженной наградой и призывает всех казаков активнее участвовать в духовной жизни православной Церкви.

Фото: ГКО «Таганрогское»