Канал Путина в мессенджере Max собрал 150 тысяч подписчиков за сутки

Опубликовано

Канал Президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» набрал за сутки более 150 тысяч подписчиков, сообщает ТАСС.

На созданный 8 сентября канал уже к середине дня подписались более 42 тысяч подписчиков, а два опубликованных там поста набрали свыше 25 тысяч реакций.

На аналогичный канал Кремля в Telegram подписаны более 292 тысяч человек. Также пресс-служба президента ведет официальные аккаунты в VK, YouTube и Rutube.

Max — это российская платформа, где можно общаться через чаты, звонки, а также отправлять файлы и делать денежные переводы. Кроме того, в ней есть дополнительные сервисы для решения повседневных задач. В частности, мини-приложения и чат-боты.

