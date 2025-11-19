Главная » Город

Какие инициативные проекты жителей Таганрога реализуют в 2026 году

Из 20 проектов, представленных таганрожцами на конкурс, 14 стали победителями губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

Эти проекты получат финансирование на реализацию в 2026 году.

В числе победителей — два проекта по благоустройству общественных территорий по улице Дачной, 88 и 90. В трех школах — №№ 26, 28, 31 — и около улицы Циолковского, 24 обустроят многофункциональные спортивные площадки. Воркаут-площадка с зоной отдыха появится на территории школы № 8 им. А.Г. Ломакина.

Также победили проекты по устройству ограждения территории детского сада № 51, ремонту спортивного зала школы № 35, благоустройству детской площадки около переулка Смирновского, 139.

Победителями признаны два проекта, выдвинутые МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности»: приобретение детского игрового оборудования для площадки на улице Инструментальной, 13-а и проведение реставрации ограждения и входа с южного угла в парк культуры и отдыха им. М. Горького.

Кроме этого, поддержаны инициативы по приобретению автомобиля «ГАЗель Соболь ГАЗ-221717» для нужд Центра социального обслуживания, компьютерного и печатно-копировального оборудования для МФЦ.

«Еще раз подчеркну, что эти проекты станут вкладом в улучшение качества жизни горожан и развитие инфраструктуры нашего города. Поддерживая подобные инициативы, мы делаем Таганрог уютнее и комфортнее для каждого жителя», — отметила глава города Светлана Камбулова.

В целом по Ростовской области для реализации отобран 221 инициативный проект. Всего от муниципалитетов поступило 460 заявок. На реализацию проектов в 2026 году на Дону будет выделено более 618 млн рублей.

Напомним, с 2025 года по решению Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области сумма областной субсидии на реализацию каждого инициативного проекта увеличена до 3 млн рублей.

