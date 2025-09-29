Как живут в Таганроге люди, погруженные в тишину

В минувшее воскресенье, 28 сентября, в Международный день глухих, в клубе Таганрогского местного отделения Всероссийского общества глухих, расположенном в бывшем купеческом особняке по адресу: пер. Красный, 5, слабослышащие и даже полностью лишенные слуха люди танцевали и исполняли жестовые песни. Но как такое чудо возможно, если они не слышат?

Об этом и в целом о жизни людей, погруженных в тишину, нам рассказала председатель Таганрогского местного отделения Всероссийского общества глухих Людмила Кузьмина.

Всероссийское общество глухих (ВОГ) было образовано в 1926 году; скоро оно отметит вековой юбилей. А вот в Таганроге первая артель глухих появилась еще раньше, в первой половине 1920-х. До этого глухие в нашей стране в целом и в нашем городе, в частности, были либо кустарями-одиночками, либо же находились на иждивении родственников.

После Октябрьской революции в Советской России, объявившей войну Богу и Его Церкви, стал претворяться в жизнь предложенный еще апостолом Павлом принцип «Кто не работает, тот не ест». Причем практически все советские граждане, в том числе и глухие, привлекались к работе в коллективе. И это, действительно, помогало глухим в социализации, в обретении полноценной жизни.

Изначально у глухих, проживавших в нашем городе, была артель по производству кроватей по улице им. Свердлова (ныне Александровской). Впоследствии предприятие глухих открыли по переулку Тургеневскому (между улицами Свердлова и Фрунзе), где были цех по производству обуви и швейное производство. Позднее там осталась вечерняя школа для глухих, а швейное, обувное и другие производства, на которых трудились слабослышащие, разместились по адресу: улица Химическая, 2. И это было уже учебно-производственное предприятие, которое выпускало токарей, фрезеровщиков, радиомонтажников. Когда развитие получила кооперация, здесь начали производить корпуса различного оборудования — для «Виброприбора»; стабилизаторы, электрические шнуры и катушки — для рыбопоисковой аппаратуры, производимой «Прибоем»; валы – для комбайнового завода; жестяные банки — для лакокрасочного завода. Предприятие имело свой автобус, активно работал профсоюз, трудящиеся ездили на оздоровительный отдых.

Многоквартирные дома для глухих в Таганроге строили по улицам Лизы Чайкиной, Дзержинского, Розы Люксембург.

Люди с нарушениями слуха трудились и в литейных цехах Таганрогского комбайнового завода: им не нужно было впоследствии оформлять инвалидность по потере слуха на производстве. Сюда, чтобы заработать 60-рублевую пенсию за работу на вредном производстве, приезжали инвалиды по слуху едва ли не со всего Советского Союза. Здесь в три смены работало в общей сложности до 120 человек, приезжим предоставлялось общежитие. Обычная пенсия по инвалидности у глухих в СССР составляла 32 рубля.

На комбайновом заводе, пока его не закрыли, работала и Людмила Кузьмина — сурдопереводчиком. А как закрыли, пришла в Таганрогское местное отделение ВОГ. Председателем этой организации в те трудные времена была Светлана Дёмина: она смогла сохранить и саму организацию, и принадлежащий ей дом по адресу: пер. Красный, 5.

Людмила Кузьмина — слышащая, но дочь глухих родителей. Её мама и папа в свое время познакомились в Таганрогском клубе ВОГ на танцах. У обоих была приобретенная глухота. Людочка сурдопереводчицей по сути стала еще в детстве:

«На родительские собрания ходила вместе с мамой, — вспоминает она. — Учительница меня и хвалила, и ругала, я маме все переводила».

На официальную работу сурдопереводчицей поступила в 20 лет, было это 45 лет назад, в 1980-м.

В современных условиях на рынке труда глухим трудно конкурировать с остальными, поэтому большинство из них живет за счет пенсии по инвалидности. Пенсия — небольшая, но глухие не унывают, а друг другу помогают жить и радоваться жизни.

«Благодаря поддержке управления социальной защиты и в целом администрации города наша организация не просто выживает, но живет, — рассказывает Людмила Кузьмина. — У нас — очень хороший клуб, где есть и зрительный зал со сценой, и спортивный зал. Смотрим кинофильмы с субтитрами. Благодаря Галине Стрельниковой таганрогские инвалиды, в том числе наши инвалиды по слуху, активно участвуют в спортивных мероприятиях. Есть у нас и самодеятельность. Поем жестовые песни, исполняем танцы, сценки».

В свое время юная таганроженка Настя Бочарова с жестовой песней «Маленькая страна» победила во Всероссийском смотре-конкурсе ВОГ, который проходил в Волгограде. По словам Людмилы Кузьминой, члены жюри искали глазами, где же суфлер исполнительницы, а суфлера-то и не было вовсе. Ныне Анастасия Бочарова — специалист по работе с молодежью Ростовского регионального отделения ВОГ.

Проявлять себя в различных сценических искусствах этим людям помогает внутреннее чувство ритма; некоторые улавливают звуки не ухом, а всем телом. Слабослышащим существенно помогают современные слуховые аппараты.

Членами Таганрогского местного отделения ВОГ, наряду с таганрожцами, являются жители Неклиновского и Матвеево-Курганского районов, на сегодня организация объединяет в общей сложности около 350 человек.

Есть глухие от рождения люди, есть потерявшие слух в результате какого-либо заболевания (например, свинки, менингита), есть слабослышащие. В советские времена глухие дети росли в детских домах и школах-интернатах, родители их забирали домой в лучшем случае на выходные и каникулы. На исходе советской поры, в перестройку, в Таганроге, в Тургеневском переулке, где и до этого работала вечерняя школа, открылась и начальная школа для глухих детей. А в 1990-е в здании бывшего детского сада бывшего Таганрогского комбайнового завода открылась Таганрогская специальная школа № 1: она дает основное общее и среднее (полное) образование глухим детям Таганрога и его окрестностей. И многие годы подряд является признанным флагманом среди коррекционных образовательных учреждений Ростовской области.

Если глухих — два или больше, их легко узнать. Они чуть ли не постоянно активно жестикулируют: общаются жестами. И напоминают нам вслед за Экзюпери: высшая роскошь — роскошь общения. Стороннему наблюдателю может показаться, что главное для каждого из них — высказаться самому. На самом деле главное — услышать и быть услышанному, но не ушами, а самой душою.

Эти люди — наши учителя. Они не слышат пенья птиц и шум прибоя. Им практически недоступно наслаждение величайшим из искусств — музыкой. Им неведомы голоса окружающих, в том числе самых близких и любимых людей. И все же они умеют и общаться, и находить взаимопонимание, и радоваться жизни. И тихо, беззвучно учат этому и всех нас, развлекающихся ропотом на Бога.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото предоставлены Людмилой Кузьминой