Как Таганрог готовится к предстоящей зиме? Завершен плановый ремонт на 11 котельных, прошли гидравлические испытания 383 многоквартирных домов

В администрации города обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2026/2027.

В Таганроге продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На еженедельном планерном совещании в администрации города городские власти обсудили ход работ, о чем доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Артем Самойлов.

По его словам, планово-предупредительный ремонт завершен на 11 котельных. Еще на шести городских котельных работы продолжаются. Параллельно управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

Из 1082 многоквартирных домов испытания уже прошли в 383. Работы ведутся строго по графику. На текущую неделю запланированы испытания еще в 45 домах. Кроме того, еженедельно проводятся совещания с теплоснабжающими и управляющими организациями, где детально рассматриваются сроки, объемы и качество выполняемых мероприятий. Параллельно работает комиссия с участием специалистов «Ростехнадзора».

«Каждый руководитель на своём участке несёт персональную ответственность за результат. Требование одно — качественная и своевременная подготовка к отопительному сезону. Система теплоснабжения должна работать стабильно и надёжно», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она напомнила, что в конце месяца запланированы публичные слушания по проекту схемы подключения потребителей к источникам тепла и развитию системы теплоснабжения города в целом. Между УЖКХ Таганрога и ООО «ЯНЭНЕРГО» был заключен муниципальный контракт на разработку схемы теплоснабжения города на период до 2045 года, а также электронной модели этого документа. Эта «дорожная карта» позволит перейти от точечных решений к системному планированию модернизации и ремонтов с учетом реальных потребностей растущего города, считает глава города.

Фото donland.ru (из архива)