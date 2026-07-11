Как провести отпуск на курорте с экономией: эксперты дали рекомендации жителям Дона

Сбер и сервис ГигаЧат подготовили для жителей Ростовской области подборку рекомендаций, как провести отпуск с максимальной экономией.

Советы касаются выбора жилья, питания, транспорта и развлечений, а также грамотного использования банковских продуктов.

Жилье

Одним из главных способов сэкономить на проживании эксперты называют краткосрочную аренду квартир. По данным сервиса Домклик, в 2026 году такой вариант обходится в среднем на 57% дешевле, чем номер в гостинице. В летний сезон средняя стоимость суточной аренды квартиры в крупных городах-курортах составляет 5,8 тыс. рублей, тогда как в отеле 3* — 9,1 тыс. рублей.

Наибольшая разница зафиксирована на Черноморском побережье: в Сочи гостиница дороже аренды квартиры в 2,3 раза (14,3 тыс. против 6,2 тыс. рублей), в Геленджике — более чем в два раза (13 тыс. против 5,8 тыс. рублей). В ГигаЧат добавили, что аренда комнаты или размещение в кемпинге позволяют сократить расходы ещё сильнее, но при выборе важно учитывать расположение и дополнительные траты на транспорт.

Питание

Сократить бюджет на питание можно, если готовить самостоятельно, закупая продукты на местных рынках и в супермаркетах. Средний чек в кафе или ресторане курортного города начинается от 800–1000 рублей на человека, что в 2–3 раза дороже самостоятельной готовки.

Более доступный вариант — местные столовые, где цены ниже, а качество блюд часто остаётся высоким.

Развлечения

Для экономии на развлечениях эксперты советуют обратить внимание на бесплатные или недорогие достопримечательности: природные и исторические объекты, парки, музеи и пляжи. Активный отдых и экскурсии также могут быть бюджетными, если выбирать маршруты самостоятельно.

Транспорт

Самым дешёвым способом передвижения в курортном городе остаётся общественный транспорт. Поездки на такси или личном автомобиле обходятся значительно дороже, особенно на дальние расстояния. В небольших городах выгодно арендовать велосипед или самокат — это быстрее общественного транспорта и дешевле автомобиля.

Банковские продукты

Отдельное внимание в рекомендациях уделено безналичной оплате и кешбэку. Многие банки возвращают часть потраченных средств при оплате картой. Чтобы получить максимальную выгоду, стоит заранее выбрать категории повышенного кешбэка, которые будут актуальны в отпуске, — например, на проживание или билеты.

Использование карты при бронировании отелей и транспорта делает процесс удобнее и помогает контролировать расходы.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, отметила, что в летний сезон 2026 года юг остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян. По её словам, туристам доступны разные варианты жилья — от частных апартаментов до пятизвёздочных отелей, а также широкий выбор заведений и развлечений.

«Грамотное планирование бюджета — основа финансовой выгоды в отпуске. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с вариантами жилья, стоимостью посещения достопримечательностей и выбрать подходящее предложение с учётом финансов, времени и комфорта», — подчеркнула эксперт.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью ГигаЧат Бизнес