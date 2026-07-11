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Как провести отпуск на курорте с экономией: эксперты дали рекомендации жителям Дона

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Сбер и сервис ГигаЧат подготовили для жителей Ростовской области подборку рекомендаций, как провести отпуск с максимальной экономией.

Новости Ростовской области

Советы касаются выбора жилья, питания, транспорта и развлечений, а также грамотного использования банковских продуктов.

Содержание
  1. Жилье
  2. Питание
  3. Развлечения
  4. Транспорт
  5. Банковские продукты

Жилье

Одним из главных способов сэкономить на проживании эксперты называют краткосрочную аренду квартир. По данным сервиса Домклик, в 2026 году такой вариант обходится в среднем на 57% дешевле, чем номер в гостинице. В летний сезон средняя стоимость суточной аренды квартиры в крупных городах-курортах составляет 5,8 тыс. рублей, тогда как в отеле 3* — 9,1 тыс. рублей.

Наибольшая разница зафиксирована на Черноморском побережье: в Сочи гостиница дороже аренды квартиры в 2,3 раза (14,3 тыс. против 6,2 тыс. рублей), в Геленджике — более чем в два раза (13 тыс. против 5,8 тыс. рублей). В ГигаЧат добавили, что аренда комнаты или размещение в кемпинге позволяют сократить расходы ещё сильнее, но при выборе важно учитывать расположение и дополнительные траты на транспорт.

Питание

Сократить бюджет на питание можно, если готовить самостоятельно, закупая продукты на местных рынках и в супермаркетах. Средний чек в кафе или ресторане курортного города начинается от 800–1000 рублей на человека, что в 2–3 раза дороже самостоятельной готовки.

Более доступный вариант — местные столовые, где цены ниже, а качество блюд часто остаётся высоким.

Развлечения

Для экономии на развлечениях эксперты советуют обратить внимание на бесплатные или недорогие достопримечательности: природные и исторические объекты, парки, музеи и пляжи. Активный отдых и экскурсии также могут быть бюджетными, если выбирать маршруты самостоятельно.

Транспорт

Самым дешёвым способом передвижения в курортном городе остаётся общественный транспорт. Поездки на такси или личном автомобиле обходятся значительно дороже, особенно на дальние расстояния. В небольших городах выгодно арендовать велосипед или самокат — это быстрее общественного транспорта и дешевле автомобиля.

Банковские продукты

Отдельное внимание в рекомендациях уделено безналичной оплате и кешбэку. Многие банки возвращают часть потраченных средств при оплате картой. Чтобы получить максимальную выгоду, стоит заранее выбрать категории повышенного кешбэка, которые будут актуальны в отпуске, — например, на проживание или билеты.

Использование карты при бронировании отелей и транспорта делает процесс удобнее и помогает контролировать расходы.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, отметила, что в летний сезон 2026 года юг остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян. По её словам, туристам доступны разные варианты жилья — от частных апартаментов до пятизвёздочных отелей, а также широкий выбор заведений и развлечений.

«Грамотное планирование бюджета — основа финансовой выгоды в отпуске. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с вариантами жилья, стоимостью посещения достопримечательностей и выбрать подходящее предложение с учётом финансов, времени и комфорта», — подчеркнула эксперт.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью ГигаЧат Бизнес

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Таганрогская правда

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