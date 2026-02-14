Главная » Новости Таганрога

Кабмин России обозначил приоритетные задачи в образовании на 2026 год

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание, в котором приняли участие губернаторы всех регионов России, а также представители профильных министерств и ведомств.

Новости Таганрога

Зампред Правительства отметил важность создания ясельных групп в детских садах. Эта задача должна быть на личном контроле глав региона. По его словам, за последние 5 лет создано более 266 тысяч дополнительных мест для самых маленьких россиян.

«На совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на важность развития ясельных групп детских садов. Этот вопрос был затронут на Прямой линии. Важно, чтобы семьи не боялись заводить детей, были уверены, что государство поможет с присмотром и уходом. В стране более 1 миллиона детей в возрасте до 3 лет посещают дошкольные учреждения», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Другая важная задача, обеспечивать школы кадрами. Необходимо создавать условия, при которых педагоги будут оставаться в профессии на десятки лет. Вице-премьер обратился к губернаторам с просьбой использовать все имеющиеся инструменты: от целевого набора в педвузы до поддержки молодых специалистов на местах.

Также, по словам Дмитрия Чернышенко, сегодня успешно продолжается реализация федпроекта «Профессионалитет». В прошлом году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. К концу 2026 года в проект должны войти все регионы страны.  Кроме того, в среднем специальном образовании будет продлен эксперимент по его доступности: расширен перечень регионов-участников, введены нормы бесплатного профобучения для девятиклассников, не сдавших экзамены. Также теперь у участников СВО есть возможность получить второе специальное профобразование бесплатно.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

детсад образование Правительство РФ профессия
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru