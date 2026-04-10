К ямочному ремонту улицы Калинина, на состояние которой жалуются таганрожцы, дорожники приступят в конце второго квартала

В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий работы по восстановлению полотна дорожной сети Таганрога приостановлены.

В администрации города прокомментировали ситуацию с устранением ям на улице Калинина в Таганроге, которые образовались после перепадов температур зимой этого года. Жители жаловались на состояние этой улицы, на которой, в частности, расположена школа № 3 имени Ю.А.Гагарина.

Власти заверили таганрожцев, что улица Калинина уже внесена в планы работ по устранению ямочности, но, к сожалению, одноментно приступить к работам на разных участках невозможно. Планируется начать ремонт в конце второго квартала на ул. Калинина.

В настоящее время из-за непогоды работы по устранению дефектов дорожного полотна в городе приостановлены. В работе находилась автомобильная дорога на Николаевском шоссе. На следующей неделе, 15 апреля, будут определена подрядная организация, для проведения ремонта на других участках уличной сети города пояснили в администрации.

