Изощренные схемы: как мошенники атакуют жителей Дона в 2026 году

МТС представил анализ мошеннических звонков, зафиксированных среди жителей Ростовской области с начала 2026 года. Регион вошел в топ-10 по числу обращений с использованием изощренных схем обмана.

При этом общий объем подобных звонков в текущем году продемонстрировал снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Злоумышленники, чьи традиционные методы обмана утрачивают свою эффективность, переключаются на персонализированные подходы. Они наращивают психологическое давление, используя многоступенчатые схемы — последовательность звонков, направленных на завоевание доверия жертвы с целью получения доступа к ее сбережениям или личной информации. Основной мишенью таких атак становятся лица старше 65 лет, на которых приходится 58% всех обманных многоэтапных звонков.

Исследование показало, что второй год подряд мошенники чаще всего выдают себя за представителей государственных структур. Тенденция сохраняется и в отношении инвестиционных предложений и схем быстрого заработка. В 2026 году впервые в лидерах среди мошеннических тактик оказались сценарии, имитирующие курьерские доставки, вытеснив схемы с лжеоператорами связи.

Большинство мошеннических звонков в 2026 году поступает жителям Дона в будние дни, с наиболее высокой активностью с 10:00 до 18:00. Это время пиковой занятости на работе у взрослых, отсутствия детей и подростков дома, а также повышенной уязвимости пенсионеров, часто остающихся одних. Злоумышленники используют загруженность или изоляцию жертвы для внезапных атак.

«С каждым годом телефонные мошенники используют все более изощренные сценарии для кражи денег и персональных данных. Средства защиты от злоумышленников, в свою очередь, становятся все более высокотехнологичными. Так сервис Защитник от МТС за первый квартал 2026 года выявил и заблокировал 523 млн нежелательных вызовов по всей России», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

