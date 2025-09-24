Главная » Город

Изменится схема управления движением на перекрестке в центре Таганрога

На чтение 2 мин Просмотров 82 Опубликовано

На перекрестке ул. Петровская/пер. Гоголевский начата установка дополнительной секции светофора. Здесь появится стрелка направления движения.

Город

О том, как в Таганроге проводится техническое обслуживание светофорных объектов, рассказала глава города Светлана Камбулова.

«Светофорное оборудование играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения, регулируя потоки транспортных средств и пешеходов на городских магистралях. Городские  коммунальные службы регулярно проводят техническое обслуживание и ремонт этих устройств», — отметила глава Таганрога.

Только в сентябре этого года были проведены: ремонт электропроводки, панелей, солнечных и электрических контроллеров; замена ламп, кнопок, аккумуляторных батарей, поврежденных линз, светодиодных матриц и модулей.

Всего сделан текущий ремонт 26 светофорных объектов.

Также было проведено плановое техническое обслуживание ещё 233 светофоров, включающее очистку от несанкционированной рекламы; осмотр кабельных трасс и распределительных коробок; измерение напряжения и сопротивления в электрических цепях; чистку корпусов и линз, обслуживание контроллеров.

Важная информация для водителей — на перекрестке ул. Петровская/пер. Гоголевский подрядная организация приступила к установке дополнительной секции светофора. Здесь появится стрелка направления движения. После завершения работ автомобилистов просят учитывать изменения в схеме управления движением на данном участке дороги.

«Об окончании работ проинформирую дополнительно», — уточнила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

безопасность благоустройство дорожное движение Светлана Камбулова светофоры
