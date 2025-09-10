Главная » #ЖКХ

Из-за аварий ограничено водоснабжение в Таганроге и близлежащих селах

10 сентября в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города и близлежащих селах. Аварийные работы на водопроводных сетях проводит МУП «Управление «Водоканал».

Утечку устраняют на улице Бабушкина, 22 В. Поэтому водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома на улицах Воскова, Щаденко, Халтурина, Бабушкина, Социалистической. Примерно до 16 часов.

Специалисты коммунальной службы ведут работы на улице  Жуковского, 10. Вода подается пониженным давлением на улицах Яблочкина, Жуковского, Калинина, Менделеева, Комарова. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице П. Тольятти, 30/2. Нехватка воды в кранах наблюдается в микрорайоне Дубки, на улицах П. Тольятти, Морозова, Дзержинского примерно до 16 часов.

Аварийные работы ведутся на Северо-Западном шоссе в садовом товариществе «Дачное 2». В связи с этим до 18 часов водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в селах Греческие роты, Дарагановка, Герасимовка.

Фото из архива

