Из-за аварии на трассе М-4 «Дон» затруднено движение в сторону Ростова

14 ноября в Ростовской области из-за аварии, которая произошла на 991 км автодороги М-4 «Дон» затруднено движение в сторону Ростова, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Во время выполнения дорожных работ на огороженной полосе, где ведется ремонт, грузовой самосвал наехал на металлическое бордюрное ограждение и перевернулся на бок. В результате ДТП часть ограждения отбросило на проезжую часть.

«Правая полоса сейчас перекрыта, левая свободна», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области построили и отремонтировали 719 км дорог за 9 месяцев.

Фото Госавтоинспекции РО