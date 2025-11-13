В Ростовской области построили и отремонтировали 719 км дорог за 9 месяцев

На ремонт и строительство дорог в Ростовской области в 2025 году направили 32 миллиарда рублей.

Об этом сообщила заместитель губернатора региона — министр транспорта Алена Беликова на пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Интерфакса».

«Работы велись на 581 объекте общей протяженностью 719 км, из них по 467 объектам завершены работы, в том числе по 376 — местного значения», — пояснила Алена Беликова.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на реконструкцию и ремонт дорог в текущем году выделили 10,3 миллиарда рублей, из которых 5,9 миллиарда поступили из федерального бюджета.

«На данный момент мы завершили работы на 239 объектах из 285, запланированных по нацпроекту. Полностью освоим федеральные средства в ноябре. Все наши планы на этот год выполнены, и мы не видим рисков», — подчеркнула замгубернатора.

Общий объем финансирования развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Ростовской области в этом году составил около 32 миллиардов рублей. Особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социальным объектам — школам, больницам, домам культуры, спортивным сооружениям, зонам отдыха и школьным маршрутам. Всего таких объектов в 2025 году было 157, согласно информации портала донского правительства.

Одной из ключевых задач для транспортной сферы остается завершение строительства второго отрезка Ростовского транспортного кольца, известного как «Западная хорда». Планируется соединить трассы М-4 «Дон» и Ростов-Таганрог. Сейчас решаются вопросы финансирования.

В начале года началась реконструкция северного обхода Ростова, протяженность которого составляет почти 8,5 километра. К 2027 году количество полос на этом участке увеличат с двух до четырех. Также в этом году завершится строительство темерницкой развязки.

«Развитие обходов Ростова-на-Дону направлено на уменьшение транзитных потоков и устранение транспортных заторов за пределами города», — отметила Алена Беликова.

В новом году министерство транспорта региона сосредоточит усилия на разработке тарифов для межмуниципальных маршрутов и развитии сети дачных направлений.

«В следующем году мы запустим маршруты для 24 садовых товариществ», — сообщила Алена Беликова.

Фото: donland.ru из архива