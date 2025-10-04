Из Таганрога — в Вёшенскую: в Шолоховском музее открылась выставка о Фаине Раневской

В экспозиции представлены экспонаты из фондов Таганрогского музея-заповедника.

В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» открылась выставка «Профессию я не выбирала — она во мне таилась», посвящённая Народной артистке СССР Фаине Раневской.

Выставка в станице Вёшенской стала возможной благодаря давнему сотрудничеству музея-заповедника М.А. Шолохова и Таганрогского музея-заповедника. В совместном багаже — немало успешных, интересных межмузейных проектов. Один из последних — выставка «…Помяни же солью, хлебом, Тихий Дон, своих детей…», работавшая весной нынешнего года в Таганроге.

Теперь же на родину Михаила Шолохова «приехала в гости» Фаина Раневская и «привезла с собой» более 100 уникальных экспонатов из фондов Таганрогского музея-заповедника. На церемонии открытия выставки старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки) Татьяна Артюшкина рассказала о том, как в Таганрогском музее-заповеднике формировалась коллекция известной таганроженки и вручила музейщикам-«шолоховцам» подарок – альбом-каталог «Великая Фаина».

«Надеемся, что эта книга, проливающая свет на жизнь Фаины Григорьевны в Таганроге, на провинциальный период её творчества, пригодится вам в работе», — отметила Татьяна Артюшкина.

Директор Музея-заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко поблагодарила таганрогских коллег за сотрудничество и выразила надежду, что выставка обретёт благодарных посетителей.

Позже Татьяна Артюшкина провела для гостей «Народного дома» экскурсию по выставке. Они увидели мебель из квартиры актрисы в Южинском переулке Москвы, предметы быта, фотографии, книги с автографами известных писателей и деятелей культуры, принадлежавшие нашей знаменитой землячке, картины, написанные художниками в дар Фаине Раневской.

Творческим подарком для публики стала театрализованная зарисовка, посвящённая Фаине Раневской, в исполнении сотрудников отдела массовых мероприятий Музея-заповедника М.А. Шолохова.

Выставка в Вёшенской будет доступна для посещения до 7 декабря.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника