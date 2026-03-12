Главная » Новости Таганрога

Из Таганрога в Грузию отправили крупную партию мороженной рыбы

Из Таганрога в Грузию отправилась крупная партия экспортной мороженой рыбы, прошедшая все необходимые проверки.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 20 тонн продукции в пункте оформления «Таганрогский» в период со 2 по 6 марта 2026 года.

В сообщении ведомства отмечается, что предприятие-экспортер включено в официальный перечень российских производителей, чьи мощности соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Грузии. Лабораторные исследования, выполненные в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили безопасность и качество рыбы.

На основании этих данных Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз товара через автоматизированную систему «Аргус».

Фото: 61.fsvps.gov.ru из архива

