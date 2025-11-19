Главная » Город

Более 19 тонн рыбы отправилось из Таганрога в  Азербайджан

За две недели ноября в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» специалисты проконтролировали 19,5 тонн мороженой рыбы, которая экспортирована в Азербайджан.

По информации регионального Россельхознадзора предприятие, осуществляющее экспорт продукции, включено в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера.

«Экспортируемая продукция признана безопасной, ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований», — пишет источник.

Разрешение на вывоз груза с территории РФ выдано в автоматизированной системе «Аргус».

Фото Марины Даренской

