Из Бордо с любовью: таганрожцы популяризируют наследие А.П. Чехова во Франции

В Бордо отметили 166-летие Антона Павловича Чехова — новая культурная инициатива объединила соотечественников и французов.

Организатором вечера выступила ассоциация «Toute l’histoire de Tchekhov» («Вся история Чехова»), основанная в 2025 году в городе Биарицц таганрожцами — исследователями и деятелями культуры Ксенией и Дмитрием Зиньковскими. Деятельность организации направлена на изучение и популяризацию творческого наследия писателя, сохранение памяти о нем как о ключевой фигуре мировой культуры, а также на поддержку международных образовательных проектов.

Мероприятие, прошедшее в камерной атмосфере театра Le Coup de Théâtre, собрало более 100 гостей. Программу вечера посвятили истокам таланта Чехова и его пути от первых шагов в литературе до мирового признания. В рамках встречи была представлена авторская фотовыставка Ксении Зиньковской «Чеховские адреса». Проект реализован в 2021 году при научном содействии старшего научного сотрудника Елены Золотовской и поддержке заведующей музеем «Лавка Чеховых» Анны Корж. Ранее выставка экспонировалась в Таганроге, а в Бордо была впервые представлена французской публике.

В ходе лекционной части Дмитрий Зиньковский рассказал о малоизвестных фактах биографии писателя, уделив особое внимание истории семьи и вкладу его деда, Егора Михайловича Чехова. Рассказ сопровождался демонстрацией редких архивных кадров и живой музыкой в исполнении Георгия Аветисова. Организаторы выразили благодарность руководителю театра Le Coup de Théâtre Татьяне Ивилья за приглашение и содействие в проведении культурного вечера.

Продолжением цикла мероприятий станет лекция для студентов университета Бордо (Université Bordeaux Montaigne), запланированная на 26 февраля 2026 года в библиотеке Rigoberta Menchú. Встреча будет посвящена общественной деятельности Чехова в период его пребывания в Ницце, Париже и Биарицце в конце 1890-х годов. Лекторы — Ксения и Дмитрий Зиньковские — рассмотрят роль писателя как «культурного дипломата», его вклад в формирование фондов библиотеки Таганрога и координацию создания памятника Петру I. Мероприятие пройдет на русском языке с переводом на французский, подчеркивая актуальность чеховского наследия в современном международном диалоге.

Материал и фото предоставлены соучредителями ассоциации «Toute l’histoire de Tchekhov» Ксенией и Дмитрием Зиньковскими

