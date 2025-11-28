Итоги текущего года обсуждали в Таганроге на отчёте главы города

27 ноября в Городском доме культуры глава Таганрога Светлана Камбулова отчитывалась перед горожанами о результатах деятельности администрации в 2025 году.

Отчёт проходил при участии первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарёва, депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и городской Думы Таганрога, представителей силовых ведомств федеральных структур, бизнес сообщества, руководителей учреждений и общественных организаций города.

Светлана Камбулова отметила встречу в ГДК, как прекрасную возможность «посмотреть в глаза друг другу», принять участие в живом разговоре, подвести итоги текущего года, в каких-то моментах скорректировать работу администрации.

Глава Таганрога отметила, что 2025 год отличался многими серьезными событиями, в том числе и политического характера. Состоялись выборы губернатора Ростовской области, на которых таганрожцы почти единодушно поддержали кандидатуру нынешнего главы региона Юрия Слюсаря.

Также, Светлана Камбулова с горечью напомнила о массированной атаке вражеских БПЛА 25 ноября, о многих пострадавших, о двух погибших жителях города. Минутой молчания почтили память тех, кто не пережил ту страшную ноябрьскую ночь в Таганроге.

Глава города проинформировала о последствиях атаки: введен режим ЧС по 25 адресным ориентирам. В режим ЧС попадает 451 квартира, где проживают 718 человек. И тепло поблагодарила таганрожцев, бизнес сообщество за то, что пострадавшие не остались со своей бедой «один на один», напомнила о мерах безопасности.

«К сожалению, не все таганрожцы, попавшие в эпицентр трагических событий, смогли сориентироваться в ситуации. Конечно, все мы хорошо понимаем и фактор паники», — отметила глава города.

Светлана Камбулова обратилась к руководителям управляющих компаний, предприятий и учреждений с просьбой дополнительно проинформировать горожан о том, где находятся укрытия, и как следует действовать в критической ситуации.

Также Светлана Анатольевна поблагодарила всех, кто поддерживает участников специальной военной операции, и выразила глубокое уважение семьям, воспитавшим героев, которые рискуя жизнью, выполняют боевые задачи.

За 40 минут, которые выделили для отчёта Светлане Камбуловой по регламенту, вряд ли бы получилось остановиться на всех важных вопросах, касающихся жителей города. Поэтому заместители главы администрации, руководители структурных подразделений предварительно проводили встречи в различных коллективах по всем направлениям, на которых подробно обсуждались итоги работы этого года. В Telegram-канале Светланы Камбуловой также размещалась эта информация. Вдобавок все, кто пришли на встречу в ГДК, перед входом в зал получили «Таганрогскую правду» с опубликованным полным отчетом о деятельности администрации за текущий период.

Рассказывая о работе в 2025 году, Светлана Камбулова остановилась на проблемных вопросах, поступавших на телефон «горячей линии», в письменных обращениях, в ходе проведенных ранее встреч. Дополнительно, за час до начала отчёта в фойе ГДК заместители главы администрации и руководители структурных подразделений проводили консультации для горожан по самым разным направлениям.

Несмотря на подробный отчёт, после него прозвучало много вопросов от таганрожцев. На некоторые Светланы Камбулова ответила сразу, остальные взяты в работу.

«Не обошлось без критики. Скажу одно, именно конструктивная критика жителей — важный элемент обратной связи, позволяющий совершенствовать работу. Как говорится, «не ругают лишь тех, кто ничего не делает». Однако, особенно ценно чувствовать искреннюю поддержку горожан. Уверена, что только совместными усилиями, прислушиваясь друг к другу и действуя сообща, мы продолжим продвигаться вперёд, создавая комфортную среду и улучшая качество жизни каждого жителя нашего любимого города», — написала по итогам отчёта Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

Подробнее о самом отчете, о прозвучавших в зале вопросах мы расскажем чуть позже.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Анатолия Ивашова