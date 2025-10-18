Историю дома Паласовой – старинного особняка на Греческой улице – рассказал музей Таганрога

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» рассказал о старинном особняке, расположенном в самом сердце исторического центра города, неподалеку от дома Чайковских и Каменной лестницы с солнечными часами. Речь идет о доме Паласовой на улице Греческой, 71.

Когда-то из окон этого особняка открывался вид на еще одну таганрогскую достопримечательность – Греческую церковь, о строгом и изысканном облике которой сегодня свидетельствуют лишь старые фотоснимки.

Особняк построен греческим купцом 3-й гильдии Константином Палеологом по проекту 1862 года. Интересно, что нижний этаж дома был каменным, а верхний проектировался деревянным. На территории домовладения также должен был появиться флигель и всевозможные службы во дворе.

Построенное здание отличалось скромным, довольно аскетичным обликом. Его фасад попал в объектив фотокамеры в самом начале 1870-х годов и запечатлен на панораме Греческой улицы.

Около 1875 года дом приобрел турецко-подданный, купец Савелий Паласов. После его смерти здание перешло к сыну и его супруге – Ольге Паласовой. Вероятно, в конце XIX века, когда дом оказался в руках наследников, он подвергся так называемому «стилистическому обновлению» – характерному для того времени украшению фасада в духе модного архитектурного направления – необарокко. На скромный классицистический фасад словно набросили нарядный декор с использованием женских маскаронов, растительных мотивов, цветочных гирлянд. Боковые аттики украсили фигурные вазы.

Ольга Юлиановна Паласова до самой революции оставалась хозяйкой домовладения. Часть помещений дома она сдавала жильцам внаем. Так, известно, что на первом этаже со своей семьей проживал генерал Н.Д. Аракин, следователь Виленского округа. Супруга генерала – Мария Николаевна Леонутова (в замужестве Аракина), была родной сестрой небезызвестной Веры Николаевны Ренненкампф, жены известнейшего в годы Первой мировой войны генерала П.К. Ренненкампфа. В начале 1918 года, когда генерал находился в заточении в Петропавловской крепости, Вера Николаевна отправила из революционного Петрограда к сестре в Таганрог своих дочерей. Позднее семья Ренненкампф впервые воссоединилась после долгой разлуки именно в этом доме.

«Несмотря на утрату целого ряда декоративных деталей, здание по-прежнему является настоящим украшением Греческой улицы. Кстати, женские маскароны на его фасаде один в один повторяются на одном из ростовских домов на Садовой улице», — поделился музей.

Фото из архивов музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»