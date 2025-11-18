Главная » Культура

Художники проекта «Пленэры «В_Таганроге» посетили выставку в музее Дурова

На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

В музее А.А. Дурова прошла творческая встреча участников проекта «Пленэры «В_Таганроге» с выставкой «Цирк нашего детства». Художники создали серию работ, отразивших искреннюю любовь к цирковым представлениям.

Культура

Участники мероприятия погрузились в атмосферу советского цирка, которая вызвала яркие воспоминания о представлениях, бывших неотъемлемой частью жизни каждого ребенка той эпохи.

Экскурсию для гостей провел заведующий музеем Дмитрий Артемьев. В ходе осмотра экспозиции, включающей старые афиши, реквизит, костюмы артистов и фрагменты декораций, посетители услышали занимательные истории о забавных животных и их добрых дрессировщиках — настоящих цирковых легендах, которых многие видели на арене.

Вдохновленные увиденным, художники расположились в разных залах музея и создали серию работ, наполненных теплом и радостью. Их рисунки, отразившие искреннюю любовь к цирку, превратили обычный визит в творческое событие.

Выставка «Цирк нашего детства» завершает свою работу — текущая неделя станет последней возможностью увидеть цирковые раритеты прошлых лет. Музей А.А. Дурова принимает посетителей до 23 ноября, запись и справки по телефону 8 (8634) 61-40-31.

Ранее мы рассказали, что уникальные артефакты из Таганрога представлены на выставке в Нижнем Новгороде.

Источник и фото tgliamz.ru

музей Дурова новости Таганрог художники
