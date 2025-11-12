Главная » Культура

Художникам Таганрога предложили запечатлеть на полотнах Чеховскую библиотеку

Опубликовано

С таким предложением к ним обратилась заведующая отделом «Центр культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова Оксана Сербина во время открывшейся в выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России традиционной  коллективной «Осенней выставки».

Культура

Участников вернисажа также приветствовали председатель Таганрогского отделения СХР Александр Щенников и старший научный сотрудник Таганрогского художественного музея, искусствовед Людмила Казакова.

Оксана Сербина рассказала о том, что в следующем году главной библиотеке города, вот уже 120 лет носящей имя Чехова, исполняется 150 лет. И напомнила, что менее чем через полгода состоится традиционная для Таганрога «Весенняя выставка», которая пройдет в двух частях – в выставочном зале Союза художников и в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки. Она призвала художников посетить эту библиотеку в ближайшее время, причем с этюдниками-мольбертами. С тем, чтобы запечатлеть Чеховку – для «Весенней выставки», для современников и потомков.

Построенное по проекту «отца русского модерна» академика Федора Шехтеля историческое здание библиотеки на улице Петровской, 96, его библиотечные интерьеры, внутренний дворик между старым и новым корпусами дадут  художникам богатый выбор для творчества.

Ну а пока что у нас – осень и вниманию горожан и гостей города представлена «Осенняя выставка». Она работает в здании Таганрогского отделения Союза художников России, расположенном на пересечение переулка Добролюбовского,6 и улицы Греческой, 48. Посетить ее можно ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 17.30. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что картина «Лисица с уткой» покинула Таганрог для выставки в Петербурге.

Владимир Прозоровский, фото автора

выставка новости Союз художников Таганрог Чеховская библиотека
