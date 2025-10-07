Главная » Культура

Художественный музей приглашает на пешеходные экскурсии по осеннему Таганрогу

Ближайшая пешеходная экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты» по исторической части города состоится 10 октября в 10 часов.

А 7 октября прошла очередная пешеходная экскурсия. В ней приняли участие первокурсники Таганрогского медицинского колледжа, среди которых немало иногородних студентов.

Теплая солнечная погода, интересный рассказ экскурсовода Арсения Рыбалкина сделали эту познавательную прогулку яркой и запоминающейся. Студенты узнали много новых любопытных фактов об истории Таганрога, его знаменитых уроженцах и зданиях, многонациональном укладе и религиозных конфессиях, почувствовали очарование тихого провинциального города и его неповторимой ауры.

Такие путешествия в историю не только расширяют кругозор и пополняют багаж знаний молодых людей, но и позволяют по-новому взглянуть на привычные глазу дома и улицы, заметить ранее ускользавшие от внимания детали, увидеть необычное в привычных маршрутах.

«Присоединяйтесь к нашим экскурсиям! Подарите себе и близким осеннее очарование Таганрога в компании знающего историю и любящего свой город сотрудника Таганрогского художественного музея!», — приглашает ТХМ.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (918) 531-36-66, старт – от здания музея по адресу: ул. Александровская, 56.

Фото: ТХМ

