Христиане Таганрога чтят память Екатерины II и праведного старца Павла

Воскресным днем 16 ноября в Никольском храме после второй Божественной литургии состоялась лития (краткий чин панихиды) по императрице Екатерине Алексеевне.

В последовавшей проповеди иеромонах Иоасаф (Кислица) напомнил прихожанам о том, какую роль в истории Таганрога сыграла Екатерина Великая, день памяти которой – 17 ноября: царица скончалась 229 лет назад, 17 ноября (по новому стилю) 1796 года.

В Никольском храме Таганрога Божественная литургия, за исключением отдельных дней, совершается ежедневно, а по воскресеньям – даже дважды (ранняя – в 6.40, поздняя – в 8.40), причем всякий раз к Чаше со Святыми Дарами выстраивается очередь: таганрожцы остаются истинными христианами и даже в ноябре жертвуют утренним сном по воскресеньям.

В наше время многие считают, что для того, чтобы являться христианином, достаточно быть крещеным. В то, что человек уже в земной своей жизни может и даже должен обрести Царство Небесное, соединиться с Богом, в том числе на чисто физическом уровне, большинство не верит, считая это слишком большим дерзновением. Однако на сегодняшней воскресной литургии читался отрывок из Евангелия от Луки о двух чудесах, сотворенных Иисусом Христом, — об исцелении женщины, которая 12 лет страдала кровотечением, и о воскресении умершей 12-летней девочки. Этот отрывок говорит о том, что Господь ждет от каждого из нас не только веры, но и дерзновения.

Для Бога каждый человек – что крещеный, что некрещеный, что верующий, что неверующий, — Его самое любимое чадо: для Него, Всемогущего, и такое возможно. Другое дело – умеем ли мы принимать Его любовь и заботу. Ведь многие из нас похожи на безумцев, залезающих в солнечный летний день в погреб и жалующихся на темноту, сырость и холод. Но истинный христианин от Божьей любви не прячется.

Екатерина II – истинная христианка. Немецкая принцесса, отправленная в огромную, холодную и, как ей казалось, дикую, варварскую страну, отданная замуж за русского царевича, смогла стать настоящей русской православной женщиной. Она не избавилась от акцента, но богатейший русский язык знала лучше большинства природных русаков. Она всей душой полюбила Россию и русский народ. А главное – она по-настоящему любила Христа и верила Ему, уповала только на Него, именно это её и спасло, когда она в 33 года осталась вдовой, окруженной убийцами её мужа, императора Петра Федоровича. 34 года после этого она оставалась российской императрицей.

Никакой другой правитель в тысячелетней истории нашего Отечества не смог достичь столь многого, причем сравнительно невысокой ценой. Но сама она знала, что благодарить за эту нужно не её, а её подданных, а главное – Господа Бога. У неё, как у всякого человека, были свои грехи, недостатки, слабости, однако она является настоящей православной христианкой и, думается, может служить примером для многих из нас.

Безусловно, примером для нас является Павел Павлович Стожков, более известный как святой праведный старец Павел Таганрогский, мощи которого покоятся в Никольском храме.

В среду, 19 ноября, – день его памяти: он родился 8 ноября (19 ноября по новому стилю) 1792 года в семье дворянина Черниговской губернии. Будучи сыном богатого помещика, он мог, как старший брат, строить блестящую карьеру в Санкт-Петербурге, мог, как отец, безбедно жить в своем поместье, вставая рано лишь по воскресеньям, ради церкви. Вместо этого он совет Христа богатому благочестивому юноше «Раздай всё и следуй за Мной» воспринял, как призыв Господа лично к нему, Павлу Стожкову. Именно так он и поступил, после чего, придя в Таганрог, зарабатывал на хлеб насущный тяжелой работой на ссыпках зерна, а самого себя и свою жизнь посвятил Христу и Его людям.

Сам я живу недалеко от кельи святого праведного старца Павла Таганрогского. Поэтому туда по выходным и праздникам не хожу: в эти дни там и без меня очень много людей. А недавно пошел в келью в будний день с одним знакомым: он, молодой талантливый музыкант, был наслышан о старце, о его келье, о его лавочке, а сам, будучи некрещеным, идти в это намоленное место стеснялся. Побывав там, выйдя оттуда, он отказался не только фотографироваться на живописном подворье, но даже и разговаривать, и я его прекрасно понимаю: почувствовав Божью благодать, он старался её сохранить как можно дольше.

Верю и надеюсь, Павел Таганрогский приведет этого парня ко Христу, в Его Церковь.

Уже совсем скоро, 28 ноября, начинается Рождественский пост, ведущий нас ко Младенцу Христу. Вифлеемская звезда вела к Нему волхвов-зороастрийцев, которые, наряду с иудеями, знали пророчество о Мессии, ждали Его прихода в наш мир. А нас к Нему ведут Его святые, они же Ему и молятся о нас: мы-то даже молиться толком не умеем, недостаточно у нас дерзновения и веры.

Антон Сахновский, фото автора