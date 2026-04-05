Губернатор Слюсарь посетил Таганрог, где прошло заседание штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА и ракетных ударов

4 апреля в Таганроге в заседании штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА и ракетных ударов принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Дважды за эту неделю жители Таганрога подвергались серьезным воздушным обстрелам.

«Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших»,- подчеркнул донской губернатор.

По его словам, медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Женщине, получившей ожоги из-за пожара после падения обломков беспилотника 29 марта, успешно провели операцию, ее состояние стабильное. Еще четыре человека, включая иностранного гражданина, пострадавшие в результате атаки в ночь на 4 апреля, госпитализированы. По данным врачей, их состояние оценивается как средней тяжести.

В Таганроге комиссией по оценке нанесенного ущерба к вечеру пятницы было проведено обследование 178 жилых помещений. По словам главы города Светланы Камбуловой, уже зафиксировано 233 заявления от жителей на получение единовременной материальной помощи. Все вопросы, связанные с порядком назначения компенсаций, можно адресовать в Управление защиты от чрезвычайных ситуаций Таганрога, расположенное на улице Морозова, 8, или по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88.

Помимо жилья, в результате инцидента пострадал и автотранспорт. В мэрию поступило 55 обращений о поврежденных автомобилях. Заявления и пакет документов для возмещения ущерба транспортным средствам принимаются в городском Управлении транспорта. Уточнить информацию можно по телефонам: +7 (8634) 39-30-58 и +7 (8634) 36-12-93.

