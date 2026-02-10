Главная » Власть

Губернатор Дона посетил важные для региона предприятия в Неклиновском районе

На чтение 2 мин Просмотров 70 Опубликовано

Юрий Слюсарь осмотрел расположенный под Таганрогом МЭОК, маслоэкстракционный завод и провел встречу с бизнес-сообществом на тему государственной поддержки.

Власть

Сегодня глава донского региона Юрий Слюсарь побывал с визитом в Неклиновском районе и посетил расположенные там предприятия, имеющие важное значение для всей области. В частности, Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). «Удивительное сочетание мусора и порядка», — охарактерезовал объект губернатор.

«Это один из современных по уровню технологий комплексов по работе с отходами на юге России, — поделился своими впечатлениями от увиденного Юрий Слюсарь в своих соцсетях. — После сортировки здесь отправляют на переработку до 60% мусора: стекло, бумагу, ПЭТ-бутылки. Сейчас оператор МЭОК работает над тем, чтобы ещё больше снизить объём отходов, которые идут на полигон, и организовать переработку прямо на месте».

Неклиновский МЭОК губернатор назвал примером организации работы с ТКО, который следует внедрять на территории донского региона — «нужно доводить все технологии до такого уровня экологичности».

Еще одним примером — уже в сфере организации переработки в сельском хозяйстве — глава региона назвал маслоэкстракционный завод «Троицкий», который также входил в маршрут его поездки в Неклиновский район.

«Масло — товар, ориентированный на экспорт. Для бюджета это сотни миллионов рублей налогов, а для района — 250 рабочих мест с высокой зарплатой. Задача власти — создавать комфортные для инвестора условия, чтобы такие проекты развивались», — отметил Юрий Слюсарь.

Тема государственной поддержки бизнеса стала основной в ходе состоявшейся  также сегодня встречи губернатора с бизнес-сообществом, которая открывает цикл подобных мероприятий в регионе.

«Такой формат позволяет напрямую от предпринимателей узнать, какие сложности они испытывают, какую помощь рассчитывают получить от государства. И критику, и предложения мы обязательно изучим. Это нужно, чтобы сделать меры поддержки более эффективными», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По его словам, одну проблему удалось решить прямо на месте. Речь идет о лимитах на субсидии из бюджета, которые нужны сельхозпредприятиям для получения кредита на новую посевную. Министр сельского хозяйства сообщила хорошую новость — Минсельхозом России до всех субъектов РФ доведены лимиты на реализацию льготного краткосрочного кредитования. Уже с завтрашнего дня начинается прием и согласование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов на проведение весенней посевной кампании, подчеркнул губернатор.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Неклиновский район новости Ростовская область Таганрог экономика Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru