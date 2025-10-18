В последнее время ветряная оспа активно распространяется по стране, и её главная опасность — высокая заразность. Достаточно короткого контакта с больным, чтобы заразиться.

Взрослые, которые не переболели в детстве, рискуют столкнуться с тяжёлой формой заболевания, сопровождающейся высокой температурой, обильной сыпью и возможными осложнениями, включая менингоэнцефалит. Многие ошибочно полагают, что если уже перенесли ветрянку, значит заболевание им не грозит. Но врачи подчёркивают: без анализа на антитела эта уверенность может быть обманчивой. На ключевые вопросы о ветряной оспе жителям Таганрога ответил Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук и врач-инфекционист ИНВИТРО.

— Что может быть причиной текущего роста заболеваемости?

— Как и многие другие инфекционные заболевания, ветряная оспа подвержена циклическим колебаниям. Основной фактор — увеличение числа людей без иммунитета к вирусу, что создаёт благоприятные условия для распространения инфекции. Высокая заразность возбудителя и рост числа невакцинированных людей способствуют масштабным вспышкам.

— Могут ли взрослые заразиться ветрянкой, если не болели в детстве?

— Ветряная оспа — крайне заразное заболевание, которому подвержены люди всех возрастов. Отсутствие иммунитета к вирусу в детстве не защищает от заражения во взрослом возрасте. У взрослых инфекция часто протекает тяжелее, сопровождаясь высокой температурой, интоксикацией и распространением сыпи по коже и слизистым оболочкам.

— Почему возникают случаи повторного заражения?

— Существует две основные причины. Первая — человек действительно переболел ветрянкой, но впоследствии его иммунная система ослабла из-за иммунодефицита, вызванного различными факторами, такими как тяжёлые вирусные инфекции, лучевая болезнь, химиотерапия или приём иммуносупрессоров. Это делает организм уязвимым к повторному заражению.

Вторая причина — в прошлом ветрянку часто диагностировали по внешним признакам, не проводя лабораторных исследований. Поэтому некоторые люди ошибочно полагают, что уже переболели, хотя на самом деле это было другое заболевание. Для подтверждения перенесённой инфекции необходимо сдать анализ крови на антитела к вирусу.

— Возможна ли передача инфекции через контакт с заражённым человеком?

— Ветряная оспа — одно из самых заразных заболеваний, входящих в топ-10 по уровню контагиозности. При госпитализации больного с ветрянкой в больницу вводятся строгие карантинные меры, охватывающие весь этаж и вышерасположенные уровни. Заражение может произойти даже при кратковременном контакте с больным в заразной стадии, так как вирус передаётся воздушно-капельным путём.

— Какие осложнения может вызвать ветрянка и почему она протекает тяжело?

— Ветрянка может привести к серьёзным осложнениям, таким как менингоэнцефалиты первого и второго типов, угнетение иммунной системы и вторичные бактериальные инфекции. Также часто наблюдаются астенический синдром и пиодермия. У взрослых инфекция протекает тяжелее из-за более слабого иммунитета и сопутствующих заболеваний.

— Стоит ли делать прививку от ветрянки?

Многие переносят ветрянку в скрытой форме, когда вирус присутствует в организме, но симптомы не проявляются из-за сильного иммунитета. Для определения наличия иммунитета к вирусу необходимо сдать анализ крови на антитела IgG к варицелла-зостер. Положительный результат свидетельствует о защите, отрицательный — о её отсутствии, что является показанием для вакцинации.

Комментарий по вакцинации от ветряной оспы от Минздрава Ростовской области:

— Вакцинация против ветряной оспы проводится в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Она рекомендована для определённых групп населения (согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и приказу Минздрава России от 06.12.2021 №1122н). Это:

люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими и эндокринными расстройствами, нервно-мышечными заболеваниями и муковисцидозом;

пациенты с острым лейкозом;

люди, получающие иммунодепрессанты;

пациенты, длительно принимающие системные стероиды;

пациенты перед лучевой терапией;

пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием;

женщины, планирующие беременность;

призывники;

медицинский персонал;

сотрудники образовательных организаций, особенно тех, где обслуживаемые лица находятся круглосуточно.

Министерство здравоохранения Ростовской области в 2025 году закупило вакцину против ветряной оспы для иммунизации этих категорий граждан. При обращении в государственную медицинскую организацию пациента с показаниями к вакцинации, министерство направляет препарат, учитывая полный курс (2 дозы).

На данный момент в наличии имеется необходимый запас вакцины против ветряной оспы.

Изображение от freepik