Хоть все зимние праздники и закончились, но зима продолжается, причем настоящая — с морозами и снегопадами, каких давно не помнят здешние места. А значит, мы продолжаем публиковать рецепты сытных согревающих блюд, среди которых первое место по праву занимают наши русские пироги.

И один из них, конечно, старинный курник, который сегодня и приготовим, а потом расскажем его историю.

Ингредиенты

для теста:

кефир — 250 мл,

масло сливочное растопленное — 180 г,

сода — 0,5 ч. л.,

соль — 0,5 ч. л.,

мука — 500–600 г;

для начинки:

куриное филе — 500 г,

картофель среднего размера — 4 шт.,

лук репчатый крупный — 1 шт.,

масло сливочное охлажденное — 20 г,

соль, черный молотый перец — по вкусу;

а также:

желток для смазывания пирога — 1 шт.,

вода — 1 ст. л.,

масло растительное — для смазывания формы.

Приготовление

Кефир комнатной температуры наливаем в миску, добавляем соль, соду и взбалтываем. Теперь вливаем растопленное сливочное масло, перемешиваем. Затем надо частями просеять муку в миску с кефиром и маслом и хорошенько перемешать вилкой. Выкладываем получившееся тесто на стол и замешиваем, понемногу добавляя муку до того момента, когда тесто перестанет липнуть к рукам. Укладываем его в пакет или заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час. А пока оно там доходит до кондиции, займемся подготовкой начинки для нашего курника.

Вымытое и просушенное куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Картофель очищаем, моем, разрезаем пополам и режем каждую половинку кружочками толщиной около 2 мм. Лук нарезаем мелкими кубиками. Соединяем куриное филе, картофель и лук, добавляем соль, перец по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Дно разъёмной формы для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем, включая бока, растительным маслом. Пора доставать из холодильника тесто. Разделяем его на две части — 1/4 и 3/4. Меньшую часть отправляем снова в холодильник, а большую нужно слегка обмять и раскатать, переложить в форму и, подтягивая от центра, сформировать бортики пирога 2,5–3 см. Выкладываем в форму на тесто всю начинку, охлажденное сливочное масло нарезаем маленькими кусочками и кладем сверху.

Теперь раскатываем меньшую часть теста, накрываем им начинку и защипываем края нижнего и верхнего слоя. Смазываем тесто сверху желтком с водой и делаем в центре курника небольшой надрез. И, наконец, отправляем будущий пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 45–60 минут.

Наш курник готов! Пышный, румяный, ароматный — настоящее кулинарное произведение искусства. Дадим ему немного остыть, и можно подавать к столу. Сочная начинка с нежным тестом подарит всем отведавшим этот пирог неповторимый праздник вкуса!

Кулинарные истории

История курника уходит корнями в глубокую древность. По одной из версий, его появление связано с языческими ритуалами славян, когда в честь урожая и доброго года пекли большие пироги, символизировавшие плодородие. Первые письменные упоминания о курнике относятся к XVI в., в частности, в «Домострое». Считается, что этот пирог был одним из любимых блюд царя Ивана Грозного, поэтому его часто готовили при дворе.

Существует несколько версий происхождения названия курника. Наиболее распространенная — от слова «курица», ведь именно курятина была главной начинкой. Но согласно казачьим легендам курник так называется потому, что по форме напоминает жилище казака — круглый курень. Есть и третья версия — курник нарекли по способу приготовления: во время запекания он как бы «курится» — через дырочку вверху выходит пар.

Традиционно курник был обрядовым блюдом, его готовили на большие праздники. Особую роль пирог играл на свадьбах. Для молодоженов делали два больших курника: один предназначался жениху, другой — невесте. Пирог переламывали над головами свадебной пары.

Со временем рецепт курника претерпел изменения. В качестве начинки, кроме курицы, стали добавлять и другие продукты. Каждая начинка имела свое значение: курица символизировала плодородие и богатство, грибы — лесные дары, картофель — землю и урожай, рис — изобилие и процветание. В XVIII–XIX вв. этот пирог был особенно популярен среди дворянства и купечества. В современной России курник сохранил статус праздничного блюда и символа русского гостеприимства.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, изображение от mdjaff на Freepik

