Готовим необычный кинешемский пирог

Пожалуй, каждый регион нашей огромной страны может похвастать своими фирменными блюдами. Немало и отдельно взятых городов, имеющих свой гастрономический бренд. К примеру, известны смоленский пряник-вяземик, рязанский пирог-калинник…

Мы же сегодня хотим представить знаменитый кинешемский пирог — визитную карточку города Кинешмы Ивановской области, который еще называют «супом наоборот». А почему – расскажем в наших кулинарных историях.

Ингредиенты:

дрожжевое тесто – 500 г,

говядина (телятина) отварная – 300 г,

лук репчатый – 2 шт.,

соль – 1 ч. л.,

перец черный молотый – по вкусу,

масло сливочное – 100 г,

масло растительное – 4 ст. л.,

бульон прозрачный – 150 мл.

Приготовление

Для начала нужно отварить говядину/телятину. Но сделать это правильно: как только вода закипит – слить ее, а затем налить снова и уже в ней варить мясо до готовности. Второй бульон гарантированно будет прозрачным и красивого цвета. При этом надо обязательно снять пенку во время его закипания и слегка подсолить.

Тем временем очищаем и нарезаем лук небольшими кубиками, немного обжариваем его на сливочном масле. Готовое отварное мясо пропускаем через мясорубку, добавляем к нему обжаренный репчатый лук, соль и черный молотый перец (можно любые специи по вкусу).

Затем следует раскатать большой блин из обычного дрожжевого теста – около 8 мм толщиной и 20–25 см в диаметре, в качестве начинки положить фарш, сложить полученную заготовку на манер чебурека пополам и защепить края. Оставляем наш будущий пирог минут на 15 – слегка расстояться, а потом жарим во фритюре. Во время обжарки он надуется и увеличится в размерах, в таком «надутом» виде его и ставят на стол.

А дальше – самое интересное: непосредственно подача. Наливаем в чашку готовый бульон. В пироге делаем небольшой надрез и через него внутрь вливаем бульончик – достаточно трех ложек, иначе пирог может размякнуть и разломаться. Несколько минут ждем, чтобы всё пропиталось, — и можно есть. А в оставшийся в чашке бульон пирог обмакивают во время еды.

Наш кинешемский пирог готов! Румяный, аппетитный, ароматный… Блюдо можно украсить свежей зеленью или подать с любым соусом. Получилось очень оригинально, наверняка вкусно и достаточно сытно: первое и второе в одном. Начинаем пробовать, пока всё горячее!

Кулинарные истории

Фирменный фритюрный пирог уже много лет является кулинарным брендом Кинешмы. По одной из версий, пирог этот придумал местный повар Анатолий Иванович Щеголкин в 1967 г., по другой – блюдо было известно в Кинешме еще до революции, а Щеголкин лишь возродил старинный рецепт. В любом случае этот гастрономический шедевр стоит попробовать приготовить. Главный его секрет – золотистый бульон, который и подают в качестве дополнения, и добавляют внутрь пирога. Фактически «суп наоборот», как сказал когда-то автор блюда Анатолий Щеголкин.

Кстати, совсем недавно на набережной Волги появился памятник фритюрному пирогу, отведать который можно в находящемся рядом колоритном ресторане «Русская изба». Но не пирогом единым славна Кинешма. Живописный город на правом берегу Волги еще в XIX в. прозвали «волжской Швейцарией»: изумрудно-зеленые леса, зеркальная гладь реки – красота природы и правда не уступает лучшим видам в окрестностях Женевского озера.

Первые упоминания о Кинешме относятся к 1504 г., а своим названием, по мнению краеведов, город обязан финно-угорским племенам, жившим здесь много лет назад. Оно означает «тихая и спокойная гавань» или «темная глубокая вода» и очень подходит этому удивительному месту. Есть еще и легенда, связанная с происхождением наименования Кинешмы. Согласно ей, персидская княжна, плененная Степаном Разиным, крикнула здесь ему: «Кинешь мя», не желая становиться невольницей и предпочтя быть брошенной в реку… Поначалу Кинешма была лишь небольшой слободой, а позже образовала посад. С XVII в. здесь вели торговлю со многими городами, и к концу XIX в. Кинешма стала крупным торгово-промышленным центром. Статус уездного города Кинешма получила в 1777 г., а двумя годами позже по указу Екатерины II – свой герб. Кинешма вдохновляла писателей и художников.

Известный ее уроженец А.Н. Островский часто бывал тут, в основу его произведений «Бесприданница», «Волки и овцы» и других легли материалы дел кинешемского суда. А другой драматург А.А. Потехин, родившийся здесь, оставил книгу рассказов и очерков «Уездный городок Кинешма».

Подготовила Елена Векслер

Изображение от chandlervid85 на Freepik