Южная осень – не только бархатный сезон, но и сезон созревания многих любимых нами овощей, среди которых на одном из первых мест по популярности стоит, конечно же, баклажан.

Между прочим, в ботаническом смысле это ягода, хотя в кулинарном – овощ. И сегодня мы приготовим интересное по оформлению и вкусное по исполнению авторское блюдо – фаршированные баклажаны. А возьмем не обычные удлиненные темно-лиловые, а несколько экзотические, которые, впрочем, можно легко найти на городских рынках, – небольшие, светло-сиреневые с белыми прожилками.

О том, какие начинки для фаршировки баклажан используют в разных странах, расскажем в кулинарной истории.

Ингредиенты:

баклажаны – 4 шт.,

лук – 1 головка,

морковь средняя – 2 шт.,

белый корень крупный – 1 шт.,

помидоры – 1 шт.,

томатная паста – 2-3 ст. л.,

сельдерей – несколько веточек,

соль, черный молотый перец – по вкусу,

перец горошком душистый – 3-4 шт.,

растительное масло – для обжарки.

Приготовление

Сначала подготовим баклажаны: вымоем, обсушим, срежем «хвостики» и отрежем небольшой кружочек снизу, чтобы баклажанчики можно было поставить вертикально.

Аккуратно при помощи ножа и ложки достанем часть мякоти из середины каждого плода. Хорошенько посолим баклажаны со всех сторон и изнутри, чтобы вышла горечь, и оставим так минут на 20-25. А в это время займемся начинкой.

Морковь, белый корень и репчатый лук очистим, промоем и нарежем мелкими кубиками. Обжарим на глубокой разогретой сковороде с растительным маслом. Кстати, для обжарки используют, как правило, рафинированное дезодорированное масло, а нерафинированной больше подходит для салатов. Долив в сковородку немного воды, доводим овощи практически до готовности и даем им немного остыть. Возвращаемся к нашим баклажанам.

Хорошенько смываем с них соль под струей холодной воды и приступаем к начинке. Берем кастрюлю среднего размера и устанавливаем в ней вертикально наши баклажанчики. В каждый накладываем овощную начинку, а то, что не поместилось, выкладываем между баклажанами, смешав с их оставшейся мякотью. Верх начиненных баклажанчиков накрываем «крышечками» – кружками крупного спелого помидора.

Теперь добавляем в кастрюлю немного воды, разведенную томатную пасту – так, чтобы жидкость почти покрывала овощи, — и веточки сельдерея. Включаем огонь, доводим содержимое кастрюли до кипения, а потом продолжаем тушить на среднем или медленном огне до полной готовности.

Наши авторские баклажаны готовы! Получилось очень интересное блюдо – необычное, красивое и ароматное, которое лучше пробовать в холодном виде, когда оно пропитается всеми соками и специями. Так что остужаем и пробуем!

Кулинарные истории

Фаршированные баклажаны — популярное блюдо во многих кухнях мира, которое готовится в соответствии с местными традициями. Используются различные начинки: мясные, грибные, крупяные, овощные. Фаршировать баклажаны можно полностью, удаляя всю мякоть плода, или частично.

В кухнях разных стран есть свои варианты этого блюда, учитывающие региональные особенности и национальные вкусовые предпочтения. Так, в Армении баклажаны фаршируют горохом и сыром или сочетают их с тыквой и стручковой фасолью в пропорции 2:1:1. В качестве подливы ко всем баклажанным блюдам применяют мацун (кисломолочный продукт, напоминающий йогурт и отличающийся легким кисловатым вкусом) с толченым чесноком.

В Турции баклажаны фаршируют овощами, рисом или изюмом, но никогда не начиняют мясом. Турецкое блюдо из фаршированных баклажанов называется «имам баялды». Название переводится как «имам упал в обморок» — по легенде, от восхищения вкусом баклажанов.

В Индии в качестве начинки применяют смесь арахиса, кунжута, кинзы, чеснока и специй. Здесь растет особый сорт баклажанов — маленькие круглые, и для приготовления этого блюда берут именно их.

А в Грузии для фарширования используют соус из грецких орехов сацебели. В грузинской кухне баклажаны нарезают полосками-«язычками», обжаривают, а затем заправляют пастой из грецкого ореха, пассерованного лука, специй, чеснока и винного уксуса. Закуска настаивается ночь в холодильнике, пропитывается ореховой заправкой и подается в холодном виде.

В общем, вариантов приготовления начиненных баклажанов много, и всё это – вкусно.

Подготовила Елена Векслер, на главной: изображение от freepik