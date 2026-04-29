Госинспекция труда в Ростовской области назвала пять скрытых угроз в трудовом договоре

В трудовых договорах нередко встречаются формулировки, которые годами переходят из документа в документ. Однако такие шаблонные фразы могут обернуться для работодателя административной ответственностью.

Эксперты Государственной инспекции труда в Ростовской области составили антирейтинг из пяти скрытых угроз, которые часто обнаруживают в кадровых документах.

Первая проблема — неконкретное указание места работы. Если в договоре написано «Складской комплекс в Ростове-на-Дону», этого недостаточно. Суды требуют четко прописывать наименование организации и указывать точный адрес рабочего места. Размытые формулировки вроде «вся территория производственной деятельности в Ростовской области» или указание сразу двух филиалов, куда планируется периодически направлять сотрудника, считаются нарушением.

Вторая угроза — отсутствие описания условий труда. Даже если в офисе идеальный микроклимат и свежий ремонт, работодатель обязан зафиксировать эти сведения в договоре. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочие места признаны вредными или опасными, все полагающиеся гарантии и компенсации должны быть перечислены в документе.

Третий пункт — режим работы. В договоре нужно указывать не только продолжительность рабочего дня, но и точное время его начала и завершения. Формулировка «начало по усмотрению, но с 7 до 23 часов» недопустима. Исключение делается только для сотрудников, чей режим (например, неполное рабочее время или совместительство) отличается от общих правил внутреннего трудового распорядка — в этом случае его нужно описать максимально подробно.

Четвертая скрытая угроза — непрозрачные условия оплаты труда. Фраза «оклад плюс премия по усмотрению работодателя» работает против компании. В договоре надо обязательно указывать не только размер оклада, но и все надбавки, доплаты, четкие правила начисления премий и сроки выплаты зарплаты.

Пятая проблема — размытая трудовая функция. Пункт «работник обязан выполнять любые порученные задания» незаконен. Трудовую функцию нужно описывать четко: конкретная должность согласно штатному расписанию с перечнем обязанностей. Должность также должна строго соответствовать штатному расписанию. Попытка заменить трудовой договор гражданско-правовым с похожими функциями расценивается как уклонение от оформления и влечет санкции по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева рекомендует бизнесу профилактику: необходимо провести полный аудит всех действующих трудовых договоров, проверить проекты новых документов на наличие указанных ошибок и устранить нарушения через заключение дополнительных соглашений к уже действующим контрактам.

«Трудовой договор — это главный документ, регулирующий ваши отношения с сотрудником. Относитесь к его составлению максимально внимательно и строго по закону», — обратилась она к работодателям.

Ранее мы рассказывали о том, что Госинспекция труда в Ростовской области предупредила о недопустимости денежных штрафов с работников.

