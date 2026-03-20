Госинспекция труда в Ростовской области предупредила о недопустимости денежных штрафов с работников

В Ростовской области некоторые работодатели продолжают незаконно штрафовать сотрудников за опоздания и другие нарушения, хотя такие меры прямо запрещены трудовым законодательством.

Более того, с осени 2025 года вступили в силу важные поправки, серьезно ограничивающие возможность лишения премии как меры наказания. Об основных изменениях рассказали в Государственной инспекции труда в Ростовской области.

Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, за дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только замечание, выговор или увольнение. Любые денежные удержания в виде штрафов являются незаконными.

«К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда работодатели вычитают из зарплаты сотрудников суммы за опоздания, курение в неположенном месте или другие нарушения. Это прямое нарушение трудового законодательства, — комментирует Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области. — Работодатель вправе применить только замечание, выговор или, в крайнем случае, увольнение. Никаких денежных удержаний в качестве штрафа быть не должно».

Подобные действия могут быть расценены как невыплата заработной платы со всеми вытекающими последствиями.

Что касается премий, то с 1 сентября 2025 года действуют поправки в статью 135 ТК РФ (Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ), которые установили четкие правила.

Во-первых, лишить премии можно только за тот расчетный период, в котором было совершено нарушение. Во-вторых, снижение премии не должно уменьшать общий размер месячной заработной платы сотрудника более чем на 20%. Кроме того, все условия депремирования должны быть детально прописаны в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения профсоюза.

Ранее распространенная практика лишать премии на весь срок действия дисциплинарного взыскания теперь незаконна.

