Госинспекция труда напомнила требования к организации работы водителей в Ростовской области

Государственная инспекция труда в Ростовской области напомнила о ключевых требованиях к организации работы водителей.

В регионе, который является крупным транспортным узлом, соблюдение трудового законодательства напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

В отличие от офисных сотрудников, режим труда водителей строго регламентирован. Рабочее время включает не только время за рулем, но и ряд других обязательных периодов: предрейсовые и послерейсовые медосмотры, подготовку автомобиля к выезду и оформление документов после возвращения, стоянки на погрузке и разгрузке, вынужденные простои, которые случаются не по вине сотрудника, технические перерывы для отдыха в пути и на конечных станциях.

Закон также гарантирует водителям право на отдых: перерывы в течение смены, ежедневный отдых между сменами, еженедельные выходные, нерабочие праздничные дни и ежегодные оплачиваемые отпуска. Если режим работы отличается от общих правил предприятия, эти особенности обязательно фиксируются в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка.

Ростовская область — регион со значительным транспортным потоком и высокой нагрузкой на логистические системы. Каждый случай, когда водитель превышает установленный график работы, пропускает медицинский осмотр или не получает достаточного отдыха между сменами, представляет собой не только нарушение трудовой дисциплины, но и потенциальную опасность для всех участников дорожного движения.

«Формальный подход к составлению графиков работы водителей недопустим. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха должен быть реальным, а не ограничиваться лишь документами. Пренебрежение правилами может привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности, это не просто нарушение Трудового кодекса РФ, но и прямая угроза безопасности на дорогах», — подчеркнула Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области.

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