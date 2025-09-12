Горожане возложили цветы к памятнику основателю Таганрога

12 сентября жители Таганрога отмечают День рождения города. В честь этого события в Никольском храме прошла литургия, а к памятнику Петру Великому возложили цветы.

Сегодня праздничное утро началось с торжественной Божественной литургии в Никольском храме, где священнослужители вместе с прихожанами молились за благополучие каждого жителя, за укрепление здоровья и успехов во всех добрых делах.

По традиции в день рождения города таганрожцы возложили цветы к памятнику основателю Таганрога — императору Петру Великому. Установленный над морем памятник работы скульптора Антакольского по праву стал символом нашего города. По признанию историков рождение Таганрога стало одним из первых шагов Петра I по пути создания Российской империи.

Глава города Светлана Камбулова поздравила горожан с праздником.

«День рождения любимого Таганрога — это особое событие, когда мы можем остановиться, оглянуться назад и вспомнить богатую историю, почувствовать искреннюю гордость за свой город. Благодарю каждого, кто своим неравнодушием и упорным трудом способствует развитию города, верит в его перспективное будущее», — написала она в своем telegram-канале.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

Фото Анатолия Ивашова