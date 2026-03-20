Глава Таганрога выступила с отчетом о работе администрации перед депутатами гордумы

Отчет главы города Светланы Камбуловой о работе администрации по итогам 2025 года перед депутатами городской Думы состоялся 20 марта.

«Считаю традиционный годовой отчет перед народными избранниками важным мероприятием: он позволяет не только подвести итоги, но и наметить планы совместной работы с депутатами на текущий год», — отметила глава Таганрога.

Предварительно отчет был рассмотрен на заседаниях всех комиссий городской Думы — это дало депутатам возможность детально ознакомиться с документом.

«Подчеркну, в 2025 году администрацией города все основные задачи, поставленные Правительством Ростовской области, губернатором донского региона, городской Думой были выполнены. Благодарю депутатов за поддержку и конструктивную работу в интересах горожан», — написала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

И добавила, что все вопросы, критические замечания и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения отчета, будут взяты в работу.

Также были обозначены приоритетные направления работы администрации на 2026 год. Это реализация ключевых социальных и инфраструктурных программ, повышение эффективности муниципального управления, укрепление доверия граждан — через достижение понятных и измеримых результатов.

«Рассчитываю, что в текущем году городская Дума продолжит выступать надежным партнером  и окажет содействие в реализации значимых программ и проектов. От этого напрямую зависит благополучие жителей и дальнейшее развитие нашего города», — резюмировала Светлана Камбулова.

Ранее мы сообщали, что глава Таганрога проведет очередной прямой эфир 27 марта.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

