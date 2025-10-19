Глава Таганрога вручила жителю города Василию Хубиеву медаль «Отец солдата»

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца.

Праздник, получивший официальный статус по предложению Президента России Владимира Путина в 2021 году, подчёркивает значимость вечных человеческих ценностей и роль института семьи в нашем обществе.

Накануне праздника глава Таганрога Светлана Камбулова вместе с представителями фонда «Защитники Отчества» вручила жителю города Василию Хубиеву медаль общественного признания «Отец солдата».

Таганрожец Василий Хубиев — пример настоящего мужчины и отца. Его сын Рустам Хозеев — участник СВО. За проявленное мужество Рустам награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику СВО» и государственной наградой — медалью Жукова.

«Подобные истории становятся вдохновением для многих молодых людей. Они показывают, что настоящий герой начинается с правильного примера в семье. Очень приятно было познакомиться с семьей Хубиевых. Особенно с маленьким Камилем — сыном нашего героя. Уверена, что Рустам Васильевич тоже воспитает своего маленького сына в лучших семейных традициях», — рассказала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и отметила, что такими семьями Таганрог гордится и равняется на них.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой