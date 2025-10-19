Главная » Город

Глава Таганрога вручила жителю города Василию Хубиеву медаль «Отец солдата»

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца.

Город

Праздник, получивший официальный статус по предложению Президента России Владимира Путина в 2021 году, подчёркивает значимость вечных человеческих ценностей и роль института семьи в нашем обществе.

Накануне праздника глава Таганрога Светлана Камбулова вместе с представителями фонда «Защитники Отчества» вручила жителю города Василию Хубиеву медаль общественного признания «Отец солдата».

Таганрожец Василий Хубиев — пример настоящего мужчины и отца. Его сын Рустам Хозеев — участник СВО. За проявленное мужество Рустам награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику СВО» и государственной наградой — медалью Жукова.

«Подобные истории становятся вдохновением для многих молодых людей. Они показывают, что настоящий герой начинается с правильного примера в семье. Очень приятно было познакомиться с семьей Хубиевых. Особенно с маленьким Камилем — сыном нашего героя. Уверена, что Рустам Васильевич тоже воспитает своего маленького сына в лучших семейных традициях», — рассказала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и отметила, что такими семьями Таганрог гордится и равняется на них.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

герой СВО награда Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru