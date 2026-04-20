В Таганроге сработали сирены, глава города сообщила о работе ПВО утром 20 апреля

Утром 20 апреля в Таганроге прозвучали сирены. О работе сил противовоздушной обороны сообщила в 09.17 в социальных сетях глава города Светлана Камбулова. Жителям города рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напоминаем  основные правила безопасности при атаке беспилотных летательных аппаратов. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Если человек находится на открытой местности, в автомобиле или общественном транспорте, нужно остановиться, покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем здании.

Категорически запрещается вести фото- или видеосъемку БПЛА в воздухе, пытаться сбить его подручными предметами, пользоваться рядом радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствами GPS. При падении БПЛА нельзя трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать иные действия с обнаруженным предметом, так как к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Также запрещено снимать место падения и распространять фото и видео с БПЛА в социальных сетях и мессенджерах.

В случае обнаружения БПЛА необходимо не паниковать, обеспечить собственную безопасность и сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав свои фамилию, имя, отчество, адрес или ориентиры местности, характер поведения БПЛА и другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Телефон служб экстренного реагирования — 112. Горожанам призвали сохранять спокойствие.

