Глава Таганрога сообщила о проблемах с компенсациями для владельцев незарегистрированного в ЕГРН жилья

В Таганроге некоторые владельцы жилья, пострадавшего при воздушной атаке 29 марта, столкнулись с трудностями при получении компенсаций из-за отсутствия сведений об их недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас в городе ведется активная работа по выявлению правообладателей так называемых ранее учтенных объектов, права на которые возникли до создания современной системы госрегистрации, часто еще в 90-е годы или ранее, когда документацию оформляли бюро технической инвентаризации (БТИ). Хотя старые свидетельства и договоры могут храниться у собственников, в официальном реестре этих данных нет.

По данным администрации, на территории Таганрога насчитывается 75 837 объектов недвижимости, сведения о которых должны быть в ЕГРН. До сих пор не зарегистрированы 15 778 объектов и 3 490 земельных участков. Регистрация прав в реестре является ключевой не только для защиты от мошенничества и упрощения сделок, но и для получения государственной помощи в чрезвычайных ситуациях. Последнее стало особенно актуально после мартовских событий, когда некоторые жители не смогли подтвердить свои права на поврежденное жилье, оказавшись, по сути, вне правового поля.

«Ситуация — тяжелая и несправедливая. Будем искать выход вместе», — отметила Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что многих проблем можно было бы избежать при своевременном оформлении документов. Для владельцев объектов, права на которые возникли до 31 января 1998 года, регистрация является бесплатной и государственная пошлина не взимается.

«Если правообладатель ранее учтенного объекта недвижимости не будет выявлен, администрация города будет вынуждена поставить объект на учёт как бесхозяйный, после чего он перейдёт в собственность муниципалитета», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Проверить статус недвижимости можно на сайте администрации Таганрога. За дополнительной информацией жители могут обращаться в Комитет по управлению имуществом города по телефону 8(8634) 61-36-92.

Изображение от freepik