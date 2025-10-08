Глава Таганрога рассказала о текущем ремонте канализационного коллектора

Во время интерактивного приема граждан, который провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, поступило обращение от жителя Таганрога. Вопрос касался сроков завершения работ на аварийных участках канализационного коллектора на улице Мало-Почтовой.

«Напомню, замена изношенных участков подземной коммуникации является важным условием для поддержания городской инфраструктуры в рабочем состоянии. В 2025 году город заручился поддержкой главы Донского региона Юрия Слюсаря, на ремонт коллектора выделено финансирование из областного бюджета», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

В настоящее время работы ведутся на трех участках коллектора. Первый участок — между ул. Мало-Почтовой, 32 и ул. 2-й Котельной, протяженностью 271 м. Здесь выполнены следующие работы: разработка траншеи длиной 120 м, прочистка и демонтаж верхнего свода существующего железобетонного трубопровода длиной 114 м, монтаж трубопровода СПИРОЛАЙН длиной 111 м и двух железобетонных колодцев. Также выполнены заливка защитного «саркофага» длиной 109 м, демонтаж креплений и обратная засыпка траншеи диной 94 м, вывоз грунта на специальный полигон.

Второй участок — по ул. Мало-Почтовой, между домами № 46 и № 32, протяженностью 156 м. Здесь разработана траншея длиной 33 м, выполнен демонтаж существующего трубопровода длиной 30 м, смонтирован трубопровод СПИРОЛАЙН длиной 30 м, демонтированы крепления, засыпана траншея длиной 27 м.

Третий участок — от ул. Железнодорожной до ул. Мало-Почтовой, протяженностью 1,1 км. Работы на этом участке выполняются в три этапа. Первый этап завершен в 2024 году. На втором этапе ведется ремонт участка протяженностью 399 м. На третьем этапе участок протяженностью 555 м планируется отремонтировать до конца марта 2026 года. На данный момент выполнены работы по разработке двух котлованов для проведения санации, демонтажу верхнего свода трубы длиной 10 м, прочистке трубопровода стальными желонками длиной 88 м. Вывезено 40 т шлама на полигон.

«Понимаю, что проведение такого ремонта создает определенные трудности для жителей данного района. Подрядная организация увеличила количество специальной техники и персонала на объектах. После завершения капитального ремонта аварийных участков начнется восстановление дорожного полотна. Буду продолжать информировать о ходе работ», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой