Глава Таганрога рассказала о работе народных дружин

Народные дружинники Таганрога приняли участие в 152 мероприятиях за год.

Накануне Дня защитника Отечества глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о том, какие функции выполняют народные дружины.

«Среди тех, кого мы с гордостью будем поздравлять с праздником, — народные дружинники, добровольные помощники правоохранительных органов, ежедневно вносящие свой вклад в спокойствие нашего города», — отметила Светлана Камбулова.

В Таганроге действуют две народные дружины. В их состав входят бывшие сотрудники полиции (как мужчины, так и женщины), члены семей участников СВО, студенты Таганрогского механического колледжа, представители территориального общественного самоуправления.

«Объединяет всех этих людей одно — искреннее желание помогать», — подчеркнула глава города.

Члены народных дружин регулярно участвуют в обеспечении безопасности на культурно‑массовых мероприятиях. В прошлом году дружинники совместно с полицией приняли участие в 152 мероприятиях.

Одним из наиболее значимых примеров эффективного взаимодействия народных дружин с правоохранительными органами является их участие в поисково‑спасательных операциях. Так, в одном из случаев дружинники были привлечены к поискам пропавшего ребенка на территории города. Благодаря слаженным действиям добровольцев ребенок был обнаружен и благополучно возвращен в семью.

«Такие истории лучше всяких слов говорят о том, насколько важна и нужна работа народных дружин», — считает Светлана Камбулова.

Народная дружина выполняет важную роль надежного партнера и эффективного помощника для правоохранительных органов, способствуя поддержанию общественного порядка и безопасности на местном уровне. За активное участие добровольцы получают денежное вознаграждение — 260 руб. за час работы.

Присоединиться к народным дружинам и внести личный вклад в обеспечение безопасности и порядка на территории Таганрога может каждый житель. По всем вопросам следует обращаться в администрацию города, в отдел по работе с правоохранительными и административными органами, по телефону: 8 (8634) 316‑010.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой