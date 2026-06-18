Глава Таганрога проконтролировала восстановление пострадавших от атак дронов домов на улице Портовой и в переулке Сенном

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела встречу с жителями многоквартирных домов, пострадавших в результате атак беспилотников. Основной целью визита стал контроль за ходом восстановительных работ и обсуждение дальнейших планов ремонта.

Напомним, что от ударов дронов пострадали дома на улице Портовой, 85-5, а также в переулке Сенном, 2-2, 2-3 и 2-4. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на Портовой, 85-5. Там уже полностью заменили разбитые окна, жителям выплатили материальную помощь за утрату предметов первой необходимости. Временная управляющая организация ООО «УК Сервис строй-Юг» провела аварийно-восстановительные работы на кровле, но чтобы полностью устранить последствия разрушений требуется капитальный ремонт крыши.

В ходе встречи Камбулова подробно разъяснила жителям алгоритм дальнейших действий. В первую очередь им необходимо провести общее собрание собственников и выбрать управляющую компанию. Руководство ООО «УО «СЕРВИССТРОЙ-ЮГ» уже подтвердило готовность взять дом на обслуживание. Более того, компания приступила к подготовке документов для проведения капитального ремонта.

«Будем форсировать этот процесс», — заявила глава города.

Что касается домов в переулке Сенном, 2-2, 2-3 и 2-4, там оперативно выполнили остекление и вывоз мусора. Следующий этап — восстановление поврежденных фасадов и водосточных желобов. Кроме того, необходимо получить заключение о техническом состоянии зданий и провести общие собрания жильцов.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: мы не уйдём с этих адресов, пока все вопросы не будут решены полностью. Работаем дальше», — резюмировала Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском театре имени А.П.Чехова реставрируют кровлю, штукатурят подвалы, готовят оконные блоки.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой