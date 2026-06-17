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В Таганрогском театре имени А.П.Чехова реставрируют кровлю, штукатурят подвалы, готовят оконные блоки

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Идет третий из девяти этапов ремонтно-реставрационных работ исторического здания.

Новости Таганрога

В Таганроге продолжается реставрация здания чеховского театра, являющегося памятником культурного наследия регионального значения. Проектная документация уже прошла государственную и историко-культурную экспертизу. Работы ведутся в рамках утвержденного плана, и на данный момент специалисты занимаются восстановлением исторического облика сооружения. Финансирование осуществляется за счет средств национального проекта «Семья», а также областного и местного бюджетов.

Проект реставрации здания Таганрогского драмтеатра разделен на девять этапов и должен быть завершен в 2027 году. Сейчас ведется третий этап — ход работ оценила глава города Светлана Камбулова, которая побывала на объекте и провела рабочее совещание с подрядчиком.

В рамках первых двух этапов были выполнены ключевые работы по защите и усилению фундамента исторического здания. В настоящее время идет изготовление оконных блоков, оштукатуривание подвальных помещений и реставрация кровли.

На совещании Светлана Камбулова обозначила приоритеты для подрядной организации: нарастить темпы работ, обеспечить полное соответствие условиям сметы контракта и освоить все средства, предусмотренные на третий этап.

«Наша задача — обеспечить постоянный и четкий контроль за исполнением подрядчиком всех взятых на себя обязательств. Продолжу следить за ходом реставрации лично. О дальнейших этапах работ буду информировать», — заявила глава города.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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новости реставрация Светлана Камбулова Таганрог театр
Таганрогская правда

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