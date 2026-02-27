Главная » Новости Таганрога

Глава Таганрога призвала горожан не приближаться к обломкам после работы ПВО и доверять только официальным источникам информации

На чтение 1 мин Опубликовано

Сегодня, 27 февраля, около полудня, в городе была отражена воздушная атака.

Новости Таганрога

Сегодня около 12 часов жители центральной части Таганрога слышали вой сирен и звуки работы систем ПВО, в городе была объявлена ракетная опасность. После ее отмены губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях на земле — частичные разрушения получил балкон многоквартирного дома по ул. Циалковского. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы для устранения последствий ЧП.

К горожанам также обратилась глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что «самое главное — обошлось без пострадавших и жертв» и уточнила, что балкон пострадал незначительно.

«Жильцам пострадавшей квартиры будет оказано содействие в устранении последствий. Работа по решению этого вопроса уже ведётся, — написала глава города в своих соцсетях и призвала таганрожцев в случае обнаружения обломков ни в коем случае не приближаться к ним и немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112.

Также Светлана Камбулова призвала жителей Таганрога не доверять непроверенным источникам — в условиях повышенной тревожности особенно важно ориентироваться только на официальные источники информации, подчеркнула глава.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

воздушная атака новости происшествия Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru