Глава Таганрога призвала горожан не приближаться к обломкам после работы ПВО и доверять только официальным источникам информации

Сегодня, 27 февраля, около полудня, в городе была отражена воздушная атака.

Сегодня около 12 часов жители центральной части Таганрога слышали вой сирен и звуки работы систем ПВО, в городе была объявлена ракетная опасность. После ее отмены губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях на земле — частичные разрушения получил балкон многоквартирного дома по ул. Циалковского. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы для устранения последствий ЧП.

К горожанам также обратилась глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что «самое главное — обошлось без пострадавших и жертв» и уточнила, что балкон пострадал незначительно.

«Жильцам пострадавшей квартиры будет оказано содействие в устранении последствий. Работа по решению этого вопроса уже ведётся, — написала глава города в своих соцсетях и призвала таганрожцев в случае обнаружения обломков ни в коем случае не приближаться к ним и немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112.

Также Светлана Камбулова призвала жителей Таганрога не доверять непроверенным источникам — в условиях повышенной тревожности особенно важно ориентироваться только на официальные источники информации, подчеркнула глава.

Фото из архива