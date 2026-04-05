Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе воздушной атаки

Вечером 5 апреля глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей об угрозе применения беспилотников по городу. Соответствующее сообщение было опубликовано на ее страницах в социальных сетях в 19.50.

В связи с этим городские власти напоминают основные правила безопасности. При угрозе атаки с воздуха необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами. Если вы находитесь на улице, в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться и укрыться в ближайшем здании. Категорически запрещается вести фото- или видеосъемку беспилотника в воздухе, пытаться его сбить, а также пользоваться вблизи мобильными телефонами или иной радиоаппаратурой. При обнаружении упавшего БПЛА нельзя трогать, передвигать или вскрывать устройство, так как к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Также запрещено снимать место падения и распространять такие материалы в интернете.

В случае обнаружения беспилотника необходимо сохранять спокойствие, обеспечить собственную безопасность и немедленно сообщить в полицию или по единому номеру 112. Диспетчеру потребуется назвать свои данные, точное местонахождение и описать поведение аппарата.

«Прошу проявлять осторожность и сохранять спокойствие!» — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

