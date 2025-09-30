Глава Таганрога пояснила, в каких случаях при угрозах атак БПЛА включаются сирены

30 сентября во время прямого эфира глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, в каких случаях при угрозах атак БПЛА в городе включается система оповещения.

В Таганроге с марта 2024 года введен режим повышенной готовности, напомнила глава города. Сообщения о возможных атаках БПЛА, ракетной, авиационной опасности по СМС и через ПУШ-уведомления рассылает управление МЧС России по Ростовской области.

«Региональное МЧС рассылает данные об угрозах, которые направлены на территорию всей Ростовской области. В случае, если атака грозит непосредственно Таганрогу, ПУШ-уведомление приходит от управления гражданской обороны нашего города. Когда начинает работать ПВО, эту информацию я размещаю в своем Telegram-канале, и одновременно мы запускаем сирену», — пояснила Светлана Камбулова.

Включение сирен необходимо для того, чтобы привлечь внимание тех людей, которые находятся на улице, либо не получают информацию из Интернета.

Глава города уточнила, что сирена звучит 3 минуты. В случае необходимости сигнал повторяется еще раз. Но это не значит, что система оповещения будет включена в течение времени всей работы ПВО на территории города.

«Я прошу всех вас внимательно реагировать на эти звуковые оповещения и на те предупреждения, которые мы размещаем в официальных источниках. Не надо читать мониторинговые каналы и сеять панику. Наши воины, наша ПВО работает в круглосуточном режиме. Давайте доверять нашим парням и, прежде всего, сохранять спокойствие», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Также глава Таганрога напомнила, что на территории города в 387 подвальных помещениях многоквартирных домов оборудованы укрытия. Информация о них размещена на сайте администрации и на странице в соцсети МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога». На каждом доме есть информация с телефонным контактом ответственного лица, который должен открыть дверь в укрытие.

«Решить проблему своевременного открытия дверей возможно путем установки кодовых замков. И такую работу мы начали проводить с управляющими компаниями и собственниками жилых помещений. Сегодня в городе 156 многоквартирных домов поставили кодовые замки. Это значит, что все люди, которые должны спуститься в то или иное укрытие, в своей группе, в домовом чате узнают код от замка. И тогда не нужно ждать ответственного, который откроет дверь в укрытие», — отметила Светлана Камбулова и призвала управляющие компании и ТСЖ, поставить кодовые замки.

Полная запись прямого эфира со Светланой Камбуловой доступна по ссылке.