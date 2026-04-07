Главная » Новости Таганрога

Глава Таганрога обсудила городские проблемы с коллективом «Клевера»

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Светлана Камбулова продолжает рабочие встречи с работниками предприятий города.

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела рабочую встречу с сотрудниками одного из ключевых промышленных предприятий города — Таганрогского филиала АО «Клевер». В ходе диалога с коллективом, выпускающим технику под брендом «Ростсельмаш», глава обсудила городские проекты и ответила на вопросы работников.

Основная часть встречи была посвящена обсуждению насущных проблем, волнующих горожан. Сотрудники предприятия задали вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта, электроснабжения садоводческих товариществ, а также состояния дорог, теплоснабжения и благоустройства. Светлана Камбулова поблагодарила коллектив за активное участие в субботниках и поддержании порядка на прилегающей территории. Все поступившие обращения были зафиксированы для последующей детальной проработки.

Подобные встречи с представителями реального сектора экономики позволяют городским властям оперативно получать обратную связь и совместно искать решения актуальных вопросов, считает глава города. Таганрогский филиал АО «Клевер» является значимым промышленным объектом с современным оборудованием, вносящим весомый вклад в экономику города и региона.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

встречи с трудовыми коллективами новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru