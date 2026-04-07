Глава Таганрога обсудила городские проблемы с коллективом «Клевера»

Светлана Камбулова продолжает рабочие встречи с работниками предприятий города.

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела рабочую встречу с сотрудниками одного из ключевых промышленных предприятий города — Таганрогского филиала АО «Клевер». В ходе диалога с коллективом, выпускающим технику под брендом «Ростсельмаш», глава обсудила городские проекты и ответила на вопросы работников.

Основная часть встречи была посвящена обсуждению насущных проблем, волнующих горожан. Сотрудники предприятия задали вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта, электроснабжения садоводческих товариществ, а также состояния дорог, теплоснабжения и благоустройства. Светлана Камбулова поблагодарила коллектив за активное участие в субботниках и поддержании порядка на прилегающей территории. Все поступившие обращения были зафиксированы для последующей детальной проработки.

Подобные встречи с представителями реального сектора экономики позволяют городским властям оперативно получать обратную связь и совместно искать решения актуальных вопросов, считает глава города. Таганрогский филиал АО «Клевер» является значимым промышленным объектом с современным оборудованием, вносящим весомый вклад в экономику города и региона.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой